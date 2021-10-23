مشروعات صغيرة.. كلثوم العكبري.. رائدة أعمال تنجح في تأسيس علامة تجارية خاصة

المصدر: عبير عبدالحليم ■ أبوظبي

نجحت رائدة الأعمال الإماراتية، كلثوم علي العكبري، في تأسيس علامة تجارية خاصة بها، عبر ابتكار تصاميم تعبر عن الهوية الإماراتية والعربية المعاصرة، لتوضع على الملابس والمنتجات المختلفة.

وقالت العكبري لـ«الإمارات اليوم» إن مشروعها الصغير «تبرا» يتضمن تصاميم خاصة، تعبّر عن الهوية العربية والإماراتية المعاصرة، ليتم وضع هذه التصاميم على الملابس والسلع والمنتجات المختلفة، لافتة إلى أن فكرة إقامة المشروع جاءت بعد أن لاحظت أن العديد من التصاميم السائدة تسيطر عليها الهوية والثقافة الغربية.

مشروع «تبرا»

وأوضحت العكبري أنها بدأت مشروعها «تبرا» منذ عام 2014، إذ تقدمت بطلب تمويل لـ«صندوق خليفة لتطوير المشاريع»، بعد أن قدمت دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع، مشيرة إلى أن «الصندوق» وافق على التمويل سريعاً، لاسيما أن فكرة المشروع جديدة ومبتكرة.

وأضافت أنها تقدمت بعد ذلك بطلب تمويل جديد من الصندوق عام 2019، لتتمكن من الإنتاج بكميات كبيرة على نطاق أوسع، ووافق «الصندوق» على التمويل.

أرض الذهب

وقالت العكبري إن اسم مشروعها «تبرا» يعني «أرض الذهب»، أو المكان المملوء باللؤلؤ، موضحة أن «تبرا» هو مصطلح تراثي إماراتي وخليجي قديم، ربطته بالأعمال الفنية التي تنفذها، لأنها ترى أن الفن من الأشياء الثمينة والأصيلة في التراث الإماراتي، كما الذهب واللؤلؤ تماماً.

وبيّنت أن تصاميمها تشتمل على رسومات محلية، مثل: الحناء، والكرك، والبرقع، والسدو، والتي تعد واحدة من أبرز الحرف اليدوية الإماراتية التي تم إدراجها في قائمة التراث لدى منظمة التربية والعلوم والثقافة (يونيسكو)، أخيراً، لافتة إلى أن التصاميم تظهر على السلع المختلفة مثل القلادات، والجوارب، والأكواب، والهواتف المحمولة، والإكسسوارات المختلفة.

تحديات الجائحة

ذكرت العكبري أن مشروعها واجه صعوبات كثيرة، خلال جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19»، على الرغم من أن لديها موقعاً إلكترونياً تعمل من خلاله. وقالت إن توقف المعارض والمؤتمرات والفعاليات أشهراً عدة، نتيجة تداعيات الجائحة، أثر في أعمالها ومبيعاتها بشدة، لاسيما أن مشاركتها في المعارض التي تقام في الدولة، كانت توفر لها فرصاً متميزة لتعريف الزوار، خصوصاً الشباب من الجنسين، بتصاميمها المختلفة، فضلاً عن إنجاز تعاقدات وعمليات بيع كبيرة.

وأكدت أنها أصرت على استمرار المشروع، رغم تحديات الجائحة، وذلك عبر العمل «أون لاين»، والابتكار في التصاميم، وتكثيف الدعاية عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، مشيرة إلى أن استئناف المعارض والمؤتمرات نشاطاتها، أسهم بشكل كبير في عودة مشروعها للنمو مرة أخرى بشكل تدريجي.

نصائح لرواد الأعمال

ونصحت العكبري، رواد الأعمال، بضرورة حضور دورات تدريبية في ريادة الأعمال، والمحاسبة، والتسويق، عبر صناديق التمويل المحلية وغرف التجارة والصناعة في الدولة، وعبر الإنترنت.

وأكدت أن هذه الدورات تساعد رواد الأعمال على تطوير أعمالهم ومهاراتهم، وإقامة علاقات جيدة مع رواد أعمال آخرين، والتعرف إلى الصعوبات التي واجهتهم، وسبل التغلب عليها. كما نصحت رواد الأعمال بتطوير منتجاتهم بشكل مستمر، وإضافة لمسات ابتكارية دائمة على مشروعاتهم، ومعرفة احتياجات الفئات المستهدفة، وأفضل السبل لتلبيتها.

وشددت العكبري على ضرورة عدم اليأس، رغم الصعوبات التي تواجه المشروعات الصغيرة، خصوصاً خلال السنوات الأولى من مراحل عمل هذه المشروعات، مؤكدة أن النجاح يحتاج إلى وقت وصبر وجهد كبير.

التوسع خليجياً.. والحلم نحو الوطن العربي

كشفت رائدة الأعمال الإماراتية، كلثوم علي العكبري، أنها تستعد للتوسع في المشروع خلال ما تبقى من العام الجاري، عبر إضافة منتجات جديدة لتصاميمها مثل الأقمشة، والملابس، والمستلزمات المدرسية، بعد أن نجحت في إقامة علامة تجارية متميزة خاصة بها، كما قررت التوسع خارج دولة الإمارات، لتضم منطقة الخليج إلى عملياتها، عبر تكثيف المشاركة في المعارض بدول الخليج.

وأكدت أنها تحلم بالتوسع في الوطن العربي بأكمله في مرحلة لاحقة، لاسيما مع تزايد الطلب، تزامناً مع بدء مرحلة التعافي من تداعيات الجائحة.

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