شركات تتنافس على طرح ابتكارات جديدة للمدن الذكية

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

شهد معرض «جيتكس غلوبال 2021»، الذي اختتم فعالياته، أمس، في مركز دبي التجاري العالمي، مظاهر تنافسية لافتة بين عدد من الشركات الدولية والمحلية في طرح ابتكارات وحلول جديدة تتعلق بالمدن الذكية.

وأوضح مسؤولو شركات تقنية لـ«الإمارات اليوم» أن جائحة «كورونا» سرّعت عمليات التحول إلى أنماط الخدمات الذكية، ودعمت إطلاق أنظمة إضافية تتناسب مع المتغيرات التي فرضتها الجائحة.

وأضافوا أن من أبرز الابتكارات والحلول التي تم طرحها في المعرض، تلك التي ترتبط بأنظمة للذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وإنترنت الأشياء، فضلاً عن تطبيقات ذكية تمكّن المتعاملين من إجراء خدمات مختلفة دون تدخل بشري.

وأشاروا إلى أن فترات العمل عن بعد خلال الجائحة، شهدت على المستوى العالمي، معدلات هجمات إلكترونية متنامية، الأمر الذي دعم دور الحلول الإلكترونية الأمنية في أنماط المدن الذكية.

منافسة

وتفصيلاً، قال نائب الرئيس لمنطقة الخليج والشرق الأوسط في شركة «سوفت وير إيه جي» الدولية للحلول التقنية، رامي كيشلي، إن معرض «جيتكس 2021»، شهد مظاهر تنافسية لافتة بين الشركات، على طرح حلول وابتكارات جديدة خاصة بالمدن الذكية.

وأوضح أن ذلك يرجع إلى أسباب عدة، أبرزها تداعيات جائحة «كورونا» التي كان لها تأثيرات كبيرة في تسريع وتأكيد ضرورة التحول إلى أنماط المدن الذكية، ما زاد المنافسة بين الشركات لطرح منتجات جديدة تتعلق بذلك الغرض.

وأضاف كيشلي، أن الجائحة كان لها تأثيرات أيضاً في تغيير أنماط الحلول المطروحة للمدن الذكية، حيث تركز جزء كبير منها في الخدمات التي تتعلق بالحفاظ على معايير الصحة وإجراءات السلامة الاحترازية، مقارنة بحلول ما قبل الجائحة، والتي كان يتركز معظمها في القطاعات الخدمية.

أنماط التباعد

وذكر كيشلي أن الشركة استعرضت عبر منصتها في المعرض مبادرات لمشروعات من فرق جامعية، طرحت حلولاً مبتكرة للمدن الذكية، منها حل يتعلق بالتحكم ورصد أنماط التباعد الاجتماعي والطاقة الاستيعابية بشكل متغير في الأبنية المختلفة عبر أجهزة استشعار ذكية، بحيث يتم وضع السعة الاستيعابية المستهدفة وفقاً للسياسات المتبعة، وبناء عليه يعمل النظام على التحكم والرصد الذي يسمح بشكل آلي بدخول أشخاص جدد للمبنى من عدمه.

الفنادق

وبيّن أن مبادرات الحلول الذكية تتضمن أيضاً تطبيقاً يتيح لرواد الفنادق إجراء جميع التعاملات من خلاله، دون الحاجة لأي تدخل بشري سواء من خلال التسكين والدخول إلى الغرف عبر التطبيق، أو إجراء جميع الخدمات وإنجاز الخروج من الفندق دون الحاجة للوقوف والانتظار على منصات الاستقبال بالفنادق.

وأشار كيشلي إلى أن هناك حلاً ذكياً أيضاً يتعلق بإدارة المواقف الذكية عبر كاميرات بالذكاء الاصطناعي مرتبطة بتطبيق يتيح للمتعاملين قبل الدخول معرفة وجود موقف شاغر من عدمه، وإمكانية الحجز والدخول لموقعه.

طابعات ذكية

من جهته، قال مدير المبيعات الإقليمي للحلول الاحترافية في شركة «إبسون» الدولية التقنية، شهاب أحمد زبير، إن الشركة أطلقت خلال «جيتكس» حلولاً تتناسب مع أنماط المدن الذكية، منها طابعات ذكية تعمل وفق تقنيات تمكّن المستخدمين من عدم تبديل حبر الطابعة لمدة ثلاث سنوات، ما يتيح تقنيات ذكية تتواكب مع معايير الاستدامة المفترضة بالمدن الذكية، إذ تجنب تلك التقنيات انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون الناجمة في الطابعات التقليدية الحالية.

وأضاف أن الشركة طرحت أيضاً حلاً يتوافق مع المدن الذكية في قطاع التعليم، وذلك عبر لوحة تفاعلية تمكن الطلاب من الدارسة عن بعد، لكن بشكل يحاكي الوجود الواقعي في الفصول المدرسية عبر كاميرات ولوحات تفاعلية تمكن الطلاب من التواصل الآني والكتابة والرسم على ألواح متصلة بين الجانبين، وبشكل يحاكي الواقع المدرسي.

الأمن الإلكتروني

بدوره، قال المدير العام في الإمارات لشركة «تريند مايكرو» الدولية للحلول التقنية، مجد سنان، إن دورة «جيتكس 2021» شهدت مظاهر تنافسية لافتة بين الشركات على طرح حلول وابتكارات المدن الذكية، وذلك بدعم من تأثيرات جائحة «كورونا» التي زادت المنافسة بين الشركات للتسابق على طرح حلول جديدة مع سرعة التوجه لأنماط المدن الذكية.

وأشار إلى حل طرحته الشركة لأنظمة الأمن الإلكتروني المدعمة بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتحليل البيانات، موضحاً أن الحل يمكّن من مواجهة أي محاولات لاختراق أنظمة خدمات المدن الذكية والتنبؤ المستقبلي المعتمد على تحليل البيانات بالهجمات وتصنيفها والتصدي لها.

وتابع سنان، بأن الجائحة شهدت خلال فترات العمل عن بعد على المستوى العالمي، معدلات هجمات إلكترونية متنامية، الأمر الذي دعم من دور الحلول الإلكترونية الأمنية في أنماط المدن الذكية.

الذكاء الاصطناعي

وفي السياق ذاته، كشفت شركة «تحالف» خلال المعرض عن أنظمة مبتكرة للمدن الذكية، يتضمن بعضها حلولاً بالاعتماد على تقنيات إنترنت الأشياء، وأنظمة بالذكاء الاصطناعي لتحليل حركة السائق والتنبيه عند أي تصرف خطأ، كاستعمال الهاتف أثناء القيادة أو عدم ربط أحزمة الأمان، أو جلوس أطفال في غير المقاعد المخصصة لهم، فضلاً عن عدم ترك مسافات آمنة، أو القيادة بتهور، إضافة إلى تسجيل تلك الممارسات وإشعار الشركات المسؤولة عن أساطيل السيارات بها للتنبيه على السائقين.

وأطلقت الشركة إلى جانب ذلك، أنماطاً لتقنيات المواقف الذكية، ترصد عمليات الوقوف الخطأ للسيارات أو السيارات التي ليس مسموح لها الوجود في المكان عبر أنظمة تعمل بالذكاء الاصطناعي.

كما عرض «تحالف» تقنيات لحقائب ذكية تتم برمجتها، بحيث لا يسمح بفتحها إلا في أماكن يتم تحديدها مسبقاً، مع دعم الحقائب بكاميرات ترصد من يحاول فتحها، وخاصية تتبع موقع الحقيبة مع إمكانية الفتح فقط عبر تطبيق ذكي.

متاجر ذكية

إلى ذلك، طرحت مجموعة «اتصالات» في معرض «جيتكس 2021»، حلولاً مبتكرة للمدن الذكية، أبرزها نماذج لمتاجر ذكية تعمل دون موظفين، وشاشات ذكية بديلة لغرف القياس للملابس عبر القياس الافتراضي.

• الحلول الجديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وإنترنت الأشياء.

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