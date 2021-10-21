اتصالات :مجلس الامن السيبراني يصدر توجيهات لتعزيز التصدي للهجمات الرقمية

المصدر: أبوظبي – موقع الإمارات اليوم

أصدر مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الامارات توجيهاته لجميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية في الدولة لتبني الحلول المتقدمة في مجال الأمن السيبراني لرفع الكفاءة التشغيلية الوطنية وضمان استمرارية الأعمال والحماية من أي هجمات أمنية من شأنها الإخلال بذلك. وفي هذا الصدد تم بالتعاون مع شركة مجموعة الإمارات للاتصالات "اتصالات"، الشركة الرائدة في تقديم حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتكاملة بالشراكة مع شركة "هلب أي جي"، ذراع الأمن السيبراني التابع لـ"اتصالات ديجيتال" في إطار جهود المجلس المتواصلة لتحسين منظومة الأمن السيبراني وتعزيز مكانة الدولة الرائدة في مؤشرات التنافسية العالمية.

إسناداً لدور المجلس وبصفته الجهة الحكومية المشرفة على الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، قام مجلس الأمن السيبراني بتقييم واعتماد حلول أمنية عديدة متاحة من قبل شركة اتصالات وشركة "هلب أي جي" ومنها خدمة التصدي لهجمات حجب الخدمة الموزعة Distributed Denial of Service (DDoS) Mitigation Solutions وإدارة خطوط الربط الالكترونية الآمنة Secured Managed Connection وخدمة الشبكة ﺍﻵﻣﻨﺔ لاستضافة المواقع Secured Web Hosting كأحد المعايير الوطنية لحماية الجهات الحكومية وشبه الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة من الاختراقات والهجمات السيبرانية.

وقال رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات الدكتور محمد حمد الكويتي، إن جميع القطاعات (الحكومية والخاصة) حول العالم تواجه مستوى غير مسبوق من الهجمات الرقمية التي تزداد حجماً وتعقيداً. وتتطلب الاستجابة لهذه التهديدات الأمنية تعاوناً وثيقاً بين مختلف القطاعات حرصاً على ضمان تحقيق أقصى درجات الأمن السيبراني لمختلف القطاعات الحيوية.

وأضاف أن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص المتمثل في التعاون بين مجلس الأمن السيبراني وأهم مزودي الخدمة في الدولة مثل "اتصالات" تعد ركيزة أساسية لتحقيق أجندة الأمن الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز الحماية من الهجمات السيبرانية المحتملة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الإمارات للاتصالات "اتصالات" حاتم دويدار، إن حل التصدي لهجمات حجب الخدمة الموزعة يهدف إلى حماية الجهات الحكومية عبر مختلف أنشطتها ومنصاتها عبر الإنترنت بالشراكة مع مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات وتماشياً مع الرؤية الاستشرافية الرشيدة والهادفة إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات في طليعة الدول على صعيد التحول الرقمي.

وأضاف حاتم دويدار إننا نهدف من خلال هذه الخدمة التي أطلقها مجلس الأمن السيبراني إلى دعم الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني وتأمين أقصى معايير الحماية للبنية التحتية الحيوية في الإمارات. وتوفر هذه الخدمات الأمنية حماية متعددة الطبقات على مدار الساعة من قبل فرق متخصّصة، بحيث يُتاح للعملاء الاستفادة من رصد الهجمات في الوقت الفعلي والتخفيف من آثارها والحفاظ على سير الأعمال دون أي انقطاع.

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