شركات توسّع أجنحتها في «جيتكس 2021» بنسب تفوق ما قبل الجائحة

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

أفاد مسؤولو شركات مشاركة في معرض «جيتكس 2021»، بأنهم عملوا في الدورة الحالية للمعرض على التوسع في مساحات أجنحتهم وزادوا عدد المنتجات المعروضة مقارنة بأعوام ما قبل الجائحة.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» على هامش فعاليات المعرض، الذي يختتم فعالياته اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، أن ذلك يرجع بشكل رئيس إلى اعتبار المعرض نقطة انطلاق للتعافي وعودة للنمو والتوسع في مختلف القطاعات التقنية.

ضعف المساحة

وتفصيلاً، قال رئيس شركة «زوهو» للحلول التقنية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيدر نظام، إن الشركة وسّعت مساحة منصتها المشاركة في معرض «جيتكس» خلال دورة العام الجاري، بنسب وصلت إلى ضعف المساحة التي كانت تشارك فيها بدورات ما قبل الجائحة سواء خلال عام 2019 أو ما قبله، مشيراً إلى أن الشركة أطلقت في «جيتكس 2021» عدداً أكبر من التطبيقات والحلول التقنية الجديدة.

وأوضح نظام أن أسباب التوسع في الدورة الحالية لمعرض «جيتكس» ترجع إلى أن عدداً كبيراً من الشركات تعول على المعرض للتعافي وعودة النمو بنسب أكبر لأعمالها في مختلف القطاعات التقنية.

أهمية

من جهته، قال مدير المنتجات والمبيعات في منطقة الشرق الأوسط لدى شركة «هني ويل» الدولية للأنظمة التقنية، رومان بولدنيف، إن الشركة عملت على توسيع مساحاتها المشاركة في «جيتكس 2021»، بنسب جاوزت 30% مقارنة بدورة ما قبل الجائحة خلال عام 2019، وذلك لأهمية المعرض، ومع سعي العديد من الشركات للتنافس وزيادة مساحة منصاتها في المعرض.

تفاؤل

بدوره، أفاد المدير العام لشركة «تريند مايكرو» الدولية لحلول الأمن الإلكترونية في الإمارات، مجد سنان، بأن الشركة أجرت توسعات أيضاً في منصتها المشاركة في «جيتكس 2021» بنسبة بلغت أكثر من 35% مقارنة بالدورة التي سبقت الجائحة.

وبين أن أسباب توسع عدد كبير من الشركات في منصاتها المشاركة بالمعرض، ترجع إلى عاملين أساسيين: الأول يتعلق بتفاؤل العديد من الشركات بعودة نمو الأعمال وانتعاشها بنسب أكبر خلال المعرض الذي يعد نقطة قوية للانطلاق نحو التعافي، فيما العامل الثاني هو أن الجائحة زادت المنافسة في القطاعات التقنية مع تركيزها بشكل أكبر على أهمية الخدمات الرقمية.

ظاهرة

وفي السياق ذاته، قال مدير المبيعات في إدارة المعارض بمركز دبي التجاري العالمي، حمد علي المنصوري، إن الدورة الحالية من معرض «جيتكس»، تشهد ظاهرة لافتة في توسع العديد من الأجنحة المشاركة في المعرض مقارنة بأعوام ما قبل الجائحة، خصوصاً خلال عام 2019.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news