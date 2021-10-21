دمج 12 مركز بيانات لـ «اتصالات» و«G42» تحت مظلة واحدة

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «مجموعة اتصالات» ومجموعة «G42» عن توقيعهما اتفاقاً ملزماً، يتم على أساسه دمج 12 مركز بيانات تابعاً للمجموعتين في مشروع جديد مشترك، تحت مظلة شركة «خزنة داتا سنترز» (Khazna Data Centers)، وبالشكل الذي يوجد أكبر مزود لمراكز البيانات في دولة الإمارات.

وأوضح بيان، صادر أمس، أنه بناء على هذا الاتفاق ستملك «اتصالات» ما نسبته 40% من «خزنة داتا سنتر»، و60% لـ«G42»، مشيراً إلى أن الاتفاق يتيح للطرفين فرصة زيادة قيمة أصول البنية التحتية الخاصة بهما، والارتقاء بأداء العمليات والاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، من دون التأثير في العلاقة الحالية مع العملاء.

ووفقاً للبيان، ستواصل «خزنة داتا سنتر»، تطوير الأعمال الحالية واستكشاف فرص أعمال جديدة، سواء داخل دولة الإمارات أو خارجها.

فرصة

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة اتصالات»، المهندس حاتم دويدار، إن «(اتصالات) و(G42) ستبدآن من خلال هذه الاتفاقية، مرحلة تعاون جديدة ومهمة ستتيح فرصة توظيف الاستثمارات والخبرات المشتركة في إطلاق الجيل المقبل من خدمات البنية التحتية الرقمية».

وأضاف أن «(اتصالات) ستواصل حرصها على الارتقاء بتجارب العملاء، بما يتوافق مع استراتيجيتها ورؤيتها المتمثلة في (قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات)».

تسريع

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «G42»، بينغ شيوا: «مع استمرار ارتفاع الطلب على خدمات تخزين البيانات، وخدمات البنية التحتية السحابية المبتكرة في دولة الإمارات والعالم، فإن هذه الشراكة الجديدة بين (اتصالات) ومركز البيانات التابع لنا (خزنة)، ستساعد دولة الإمارات على تسريع رحلتها في التحول الرقمي».

زيادة الطلب

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لـ«خزنة داتا سنتر»، حسن النقبي، أن مستويات البيانات التي يتم إنتاجها وتخزينها وتحليلها تتزايد بشكل كبير في منطقة الشرق الأوسط، ما أدى إلى زيادة الطلب على خدمات مراكز بيانات المبيعات بالجملة.

وبيّن أن هذا النمو يتطلب المزيد من التركيز على تعزيز مجالات التعاون، واستخدام البيانات المشتركة للارتقاء بمستويات أداء الأعمال.

وأضاف: «من هنا ستكون (خزنة داتا سنتر)، التي ستصل طاقتها الاستيعابية إلى 300 ميغاواط من الحمل المعلوماتي، ممكِّناً وداعماً رئيساً لنمو وتطور الأعمال».

• توفير 300 ميغاواط لدعم الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات.

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