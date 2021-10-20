محمد بن راشد: "جيتكس" يمثل طموحاتنا الوطنية لاقتصاد المستقبل

المصدر: دبي - موقع الإمارات اليوم

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، زيارة لمعرض جيتكس غلوبال الذي يشارك فيه ٣٥٠٠ شركة من ١٤٠ دولة، حيث أكد سموه أن معرض "جيتكس يمثل طموحاتنا الوطنية لاقتصاد المستقبل".

وقال سموه في تغريدة على الحساب الرسمي في موقع "تويتر": "خلال زيارتي اليوم لمعرض جيتكس غلوبال الذي يشارك فيه ٣٥٠٠ شركة من ١٤٠ دولة … جيتكس يمثل أول معرض كامل ومتكامل بعد الجائحة.. جيتكس يمثل طموحاتنا الوطنية لاقتصاد المستقبل.. جيتكس يمثل أيضا الإمارات في جمع شرق العالم وغربه لصياغة تطلعاتهم التقنية المستقبلية".

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