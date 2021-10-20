«اتصالات» تكشف عن «روبوت» للمهام الخطرة مدعوم بـ «الجيل الخامس»

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

كشفت مجموعة «اتصالات» عن وصول إجمالي عدد المشتركين في خدمة «حصنتك» الذكية إلى 29 ألف مشترك، لافتة إلى أنها ركبت 350 ألف جهاز استشعار للحرائق ضمن الخدمة.

وطرحت «اتصالات» في معرض «جيتكس غلوبال 2021»، روبوتاً مدعوماً بتقنية الذكاء الاصطناعي وشبكة الجيل الخامس، قادراً على العمل في بيئة خطرة بشكل تفاعلي وسريع بمنتهى الدقة.

أجهزة استشعار

وتفصيلاً، قال النائب الأول للرئيس لقطاع المؤسسات الحكومية في مجموعة اتصالات، عبدالله إبراهيم الأحمد، إن «اتصالات» أنجزت تركيب 350 ألف جهاز استشعار للحرائق ضمن برنامج وخدمة «حصنتك» الذكية، مشيراً إلى أن إجمالي عدد المشتركين في الخدمة وصل إلى أكثر من 29 ألف مشترك.

وأضاف الأحمد أن المجموعة طرحت، ضمن منصتها في معرض «جيتكس 2021»، روبوتاً مدعماً بتقنيات الذكاء الاصطناعي وشبكة الجيل الخامس، قادراً على العمل في بيئة عمل خطرة بشكل تفاعلي سريع، ومن دون أي تأخير في إنجاز المهام التي تطلب منه بمنتهى الدقة.

رقمنة الخدمات

وأكد الأحمد، خلال مؤتمر صحافي عقدته «اتصالات» على هامش المعرض، أمس، أن المجموعة تمضي بشكل محوري في رقمنة الخدمات وتحويل أساليب وأنماط العمليات في الجهات الحكومية والشركات، لتتوافق مع توجهات التحول الرقمي، ومتطلبات العصر الرقمي الذي تقوده تقنيات شبكة الجيل الخامس (5G)، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والروبوتات، والحوسبة السحابية، والبيانات الضخمة، والواقع الافتراضي والمعزّز، واتصال الآلات ببعضها، و«بلوك تشين»، والحلول السحابية.

وأفاد بأن المجموعة وفرت عبر منصاتها في «جيتكس»، 120 ابتكاراً جديداً من الحلول والخدمات الذكية والتقنية، التي يظهر بعضها للمرة الأولى على مستوى العالم، متيحة للجهات الحكومية والخاصة الاستفادة من هذه التقنيات لتعزيز مساعيها في مجال التحول الرقمي والارتقاء بالخدمات التي تقدمها للأفراد والمجتمعات.

آلات البيع

وأوضح أن جناح «اتصالات» في المعرض اشتمل على مجموعة واسعة من آلات البيع الذاتية، المدعمة بشبكة الجيل الخامس وتقنية الذكاء الاصطناعي، حيث تسهم هذه التقنيات في دعم الأعمال والتنبؤ بالأحداث والمستجدات المستقبلية، وتحويلها إلى متخذي القرار للاستفادة منها، واتخاذ القرارات الصحيحة بمستوى رقمي متكامل.

الصحة

وأضاف الأحمد أن «اتصالات» حرصت في «جيتكس 2021» على توفير حلول الرعاية الصحية الرقمية، بنظرة ثاقبة على مستقبل القطاع الصحي، بالاعتماد على التقنيات الروبوتية والذكاء الاصطناعي وشبكة الجيل الخامس، بما يتيح للجهات الطبية الاستفادة من الروبوتات الجراحية، والأجهزة الروبوتية للتصوير بالأشعة السينية، إضافة إلى أجهزة الرعاية الصحية عن بُعد، التي تسمح للمرضى بتسجيل التحليلات والمعلومات وإرسالها للطبيب للاطلاع عليها، وإعطاء الاستشارة السريعة للمريض.

«اتصالات ديجيتال»

أتاحت «اتصالات ديجيتال» نخبة متميزة من الابتكارات، بالاعتماد على المنصات السحابية التي تعزز تكامل الأعمال، إضافة إلى خدمات الأمن السيبراني المصمّمة لحماية الجهات الحكومية وقطاع الأعمال من هجمات التصيد الإلكتروني، وبرامج الفدية، وهجمات حجب الخدمة.

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