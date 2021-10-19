منصور بن محمد يزور مطار دبي الدولي ويطّلع على سير العمل والخدمات المقدمة للمسافرين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

زار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، مطار دبي الدولي للوقوف على سير العمل الأمني والتسهيلات التي توفرها الجهات المعنية في المنفذ الجوي الحيوي، والاطلاع على راحة وسلامة المسافرين وسُبل تسهيل إجراءات سفرهم ووصولهم من وإلى المطار.

وأثنى سموه على جهود فرق العمل في مطارات دبي، بإشراف سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وشرطة دبي، وجمارك دبي، وهيئة دبي للطيران المدني، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ودبي لخدمات الملاحة الجوية، وحرص العاملين فيها على تعزيز استراتيجية العمل بروح الفريق الواحد، وتحقيق أعلى درجات التميز في الخدمات المقدمة للضيوف وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة العالمية.

وأكد سموه خلال الزيارة أن «دولة الإمارات كانت من بين الدول الأكثر استعداداً لجائحة (كوفيد-19)، واليوم بفضل رؤية قيادتها الحكيمة وجهود رجالها المخلصين من بين الدول الأسرع في التعافي».

وقال سموه: «مع تجاوز دبي لتبعات الجائحة، وبدء مرحلة جديدة من النمو ضمن مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع السفر والسياحة، تستعد دبي لاستقبال أعداد كبيرة من المسافرين والزوار عبر مختلف المنافذ، لاسيما مع انطلاق أعمال معرض (إكسبو 2020 دبي) بمشاركة 192 دولة، بالتزامن مع بدء الموسم السياحي الجديد، وتخفيف قيود السفر حول العالم، مما يستدعي أعلى درجات الجاهزية لضمان مرور آمن وسلس لمستخدمي المنافذ الحدودية».

وبدأ سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، جولته في مطار دبي الدولي من المبنى (رقم 3)، حيث توقف عند فريق عمل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، واطلع على إجراءات ختم جواز سفر المسافر الذكي، كما اطلع سموه على سرعة هذه الإجراءات وضمان سرعة وصول المسافر إلى وجهته دون أي تأخير، وكذلك الإجراءات الأمنية في مختلف نقاط التفتيش في بوابات المسافرين، ومدى السرعة والدقة في الإنجاز من قبل موظفي الأمن، مما يعزز ويدعم سمعة مطارات دبي في ممارسة أفضل التجارب الأمنية العالمية المطبقة والمعتمدة دوليا.

وحرص سموه على متابعة سير العمل في صالة القادمين، حيث اطلع على جميع الإجراءات الخاصة باستقبال القادمين إلى دبي ودولة الإمارات من قبل موظفي الجمارك والشرطة والأمن، وأعرب سموه عن ارتياحه لكل الإجراءات المتبعة في المطار، مشيداً بالتطوير والتحديث المستمر للمرافق الخدمية، وكذلك التسهيلات التي يوفرها المطار لجميع المسافرين في إطار السمعة العالمية التي يتمتع بها مطار دبي والحفاظ على تنافسيته الدولية، كما جرى خلال الجولة استعراض الجهود والمبادرات التي قدمتها مطارات دبي والشركاء الاستراتيجيين، وما تقدمه كافة الجهات المعنية في مطار دبي الدولي من خدمات للمسافرين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news