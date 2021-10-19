حامد بن زايد يشارك في قمة الاستثمار العالمية 2021 في بريطانيا ويلتقي عددا من المشاركين

المصدر: لندن - وام

شارك سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في فعاليات «القمة العالمية للاستثمار 2021» التي تستضيفها العاصمة لندن.

والتقى سموه على هامش مشاركته في القمة عددا من المسؤولين البريطانيين والمشاركين الدوليين واستعرض معهم رؤية دولة الإمارات في شراكاتها الاستثمارية ودعمها مختلف أشكال الاستثمار خاصة المستدام الذي يعود بالخير والنفع على شعوب العالم وتحقيق رخائها ومستقبل أفضل للبشرية.

وتطرق سموه إلى خطط دولة الإمارات ومبادراتها الطموحة لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير البيئة التشريعية واللوجستية للمستثمرين من أفراد وشركات ومؤسسات..مشيراً سموه خلال حديثه مع كبار الاقتصاديين الدوليين إلى أن دولة الإمارات وضعت منظومة متكاملة من السياسات والإجراءات التي ترتكز على التحديث والتطوير المستمرين للأطر التشريعية والتنظيمية التي تعزز بيئة الأعمال والاستثمار فيها.

وأكد سموه حرص دولة الإمارات على التعاون مع مختلف المنظمات والكيانات المعنية بما يحقق الأهداف المشتركة في التنمية والتقدم في المنطقة ومعالجة الآثار الاقتصادية التي سببتها جائحة «كوفيد - 19» وتجاوز التحديات المشتركة التي يشهدها العالم.

يذكر أن القمة شارك بها ممثلو حوالي 200 دولة وجهة ومؤسسة استثمارية من مختلف دول العالم.

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