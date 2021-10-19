دبي تحقق 98% من مستهدفات استراتيجيتها للمعاملات اللاورقية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت دبي الرقمية أن «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية» حققت ما نسبته 98.86% من مستهدفاتها في مجال رقمنة المعاملات الرئيسة على المستويين الداخلي والخارجي، بالنسبة لـ43 جهة حكومية مشاركة في الاستراتيجية ضمن إمارة دبي، علماً بأن هذه الجهات تقدم ما يزيد على 1800 خدمة رقمية، فيما تزيد عملياتها الرئيسة على 10 آلاف و500 عملية.

ويأتي هذا الإنجاز ترجمة للأهداف الاستراتيجية لحكومة دبي في جعلها عاصمة رقمية رائدة على مستوى العالم، وسعياً لتعزيز الكفاءة الحكومية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد عبر رقمنة وتنظيم العمليات والخدمات المقدمة للأفراد والأعمال، ورفع نسبة سعادة المتعاملين.

وحقق التكامل في العمل الحكومي، الذي يعد ركيزة أساسية في عملية التحول الرقمي، نقلة نوعية مع نجاح الجهات في أتمتة العمليات الرئيسة والخدمات الموجهة للجمهور، والاستغناء عن أكثر من 331 مليون ورقة كانت تستخدم في إنجاز المعاملات، وكذلك توفير أكثر من 1.3 مليار درهم، إضافة إلى أكثر من 14 مليون ساعة على المستوى الحكومي، ما ينعكس إيجاباً على البيئة، ويحمي أكثر من 39 ألف شجرة كانت تستخدم لصناعة الورق.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمته دبي الرقمية ضمن منصتها في معرض «جيتكس جلوبال 2021»، الذي احتفت خلاله بالجهات الحكومية التي طبقت «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية» بنسبة 100%، التي تم منحها «ختم 100% لا ورقية».

وكرمت دبي الرقمية، إضافة إلى الجهات الأربع الأولى (هيئة كهرباء ومياه دبي، بلدية دبي، مركز دبي للإحصاء، ومجلس دبي الرياضي)، التي حازت الختم «100% لا ورقية» مارس الماضي، نحو 19 جهة حكومية جديدة انضمت إلى قائمة الجهات التي طبقت استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية بنسبة 100%، وهي: الأمانة العامة للمجلس التنفيذي- دبي، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب- دبي، هيئة الصحة بدبي، هيئة الطرق والمواصلات، القيادة العامة لشرطة دبي، دائرة الأراضي والأملاك، مؤسسة مشاريع الطيران الهندسية، دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، هيئة دبي للثقافة والفنون، دائرة السياحة والتسويق التجاري- دبي، دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، هيئة المعرفة والتنمية البشرية، مؤسسة دبي للمستقبل، اللجنة العليا للتشريعات، مؤسسة الاتصالات المتخصصة – نداء، مركز الجليلة لثقافة الطفل، جهاز الرقابة المالية.

وقال المدير العام لهيئة دبي الرقمية، حمد المنصوري، إن دبي تخطو اليوم خطوة جديدة ومهمة في مسيرتها نحو رقمنة الحياة بكل عناصرها، مدعومة برؤية ثاقبة لقيادتها، التي وضعت أمامها هدفاً واضحاً، وهو تحويل دبي إلى حكومة رقمية بالكامل بحلول ديسمبر 2021، بحيث تصبح جميع معاملاتها لا ورقية.

وأثبتت حكومة دبي، عبر المحطات المتعاقبة والإنجازات المتوالية، أنها تخطو بثقة نحو تحقيق أهدافها كمدينة رائدة عالمياً في مجال الحكومات الرقمية، مع تحقيق مستويات عالية من سعادة المتعاملين، عبر تلبية توقعاتهم واحتياجاتهم في الحصول على الخدمات السلسة والشمولية والاستباقية. إن دبي اليوم تقدم للعالم أنموذجاً فريداً، يقوم على اختصار الزمن وتحقيق المنجزات الرفيعة، مع المحافظة على بيئة نظيفة ومستدامة.

وستدعم «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية» عملية إثراء تجربة المدينة لدى الجميع، من خلال تسهيل وتبسيط المعاملات الحكومية. كما ستسهم في وقف تبادل الأوراق مع المتعاملين، أو بين الموظفين أنفسهم في حكومة دبي، كما ستعمل على تصميم التجارب لتصبح لا ورقية بشكل كامل، ولتكون متوافرة على تطبيق «دبي الآن» الذي يشمل أهم خدمات المدينة في 12 فئة رئيسة. ومن المقرر تنفيذ «استراتيجية دبي اللاورقية» في جميع الجهات الحكومية في دبي بتاريخ 12 ديسمبر 2021، من أجل رقمنة الخدمات الحكومية الرئيسة، وتقديمها جميعاً على منصة واحدة، وهي تطبيق «دبي الآن». حيث تركز الاستراتيجية على تعزيز وتحسين الخدمات والعمليات الداخلية، من خلال الرقمنة، والتخلص من الوثائق غير الضرورية، وزيادة الاستفادة من الخدمات المشتركة بين الجهات التي تقدمها دبي الرقمية.

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