جامعة الإمارات تستعرض أحدث التقنيات والابتكارات لطلبتها

المصدر: العين ■ الإمارات اليوم

تشارك جامعة الإمارات العربية المتحدة في «أسبوع جيتكس للتقنية» بعرض أحدث ابتكاراتها التقنية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الذكية، من خلال مشروعات طلابية وخدمية عدة، قدمتها كلية تقنية المعلومات وقطاع تقنية المعلومات بالجامعة.

وتعرض طالبات من كلية تقنية المعلومات نظام ذكاء اصطناعي للتباعد الاجتماعي، يستخدم مستشعرات حرارية للحفاظ على خصوصية المستخدم، وهو تطبيق يقدم حلولاً لتسهيل الروتين اليومي، مثل الذهاب إلى المدرسة والعمل والسفر، مع الالتزام بالمبادئ التوجيهية للتباعد الاجتماعي، والتعامل مع وجود حالات «كوفيد-19» أو أي وباء آخر. والنظام قائم على شبكة مستشعر لاسلكي للمسافات الاجتماعية، محمي بالخصوصية في الأماكن المغلقة.

وأكد المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى للجامعة، زكي أنور نسيبة، على أهمية مشاركة الجامعة في هذا الحدث المهم، الذي يُعتبر أكبر معرض للتقنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا.

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