«صحة دبي» تستقبل رواد «جيتكس 2021» بمنصة مميزة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الصحة في دبي عن ملامح مشاركتها الفعالة في معرض جيتكس 2021، التي أكدت أنها ستكون موجودة بشكل مميز هذا العام، من خلال منصتها، وما تعتزم طرحه من حزمة البرامج والتطبيقات المطوّرة والمبادرات التي تصب في خدمة المتعاملين مع الهيئة، وأهمها تطبيق (DHA)، وخدمة الفحص الطبي قبل الزواج، إلى جانب الاتفاقيات التي تتجه لتوقيعها مع مختلف الجهات، تعزيزاً لأهدافها وتطلعاتها في تحقيق الرفاه الصحي للمجتمع.

وقال المدير العام لهيئة الصحة بدبي، عوض صغير الكتبي، إن المعرض هذا العام له طابعه الخاص، لارتباطه بالعام نفسه، الذي تنطلق منه الإمارات للـ50 عاماً المقبلة، الذي يشهد تحولاً هائلاً في توجهات الدولة الرقمية، وما تعمل عليه مدينة دبي لتظل موطن الإبداع والابتكار والحلول الذكية.

وأكد أن معرض جيتكس يمثل فرصة مهمة لزيادة القدرات التنافسية بين المؤسسات على ساحة التقنيات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، كما أنه فرصة أيضاً لقياس التقدم وتقييم الواقع، ومقارنته بما تتطلع إليه الهيئة في أكثر المجالات تطوراً في العالم.

وذكر الكتبي أن الهيئة ترى في معرض جيتكس المنصة المثالية لبناء الشراكات وتوثيق العلاقات والتعاون بينها وبين مختلف الجهات المعنية وذات العلاقة، فضلاً عن الانفتاح على التجارب الناجحة، وتبادل الخبرات، والاطلاع على مستجدات العالم في علوم التكنولوجيا والتحولات الرقمية.

وأضاف: «(صحة دبي) حريصة على أن تكون مشاركتها فعالة، وأن يكون لها حضورها ووجودها ضمن طليعة المؤسسات سريعة التقدم».

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