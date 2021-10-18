«دروب بوكس» و«تجربة المدينة الذكية».. أبرز مبادرات «ديوا» الرقمية

المصدر: دبي ■ وام

تستعرض هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، خلال مشاركتها في الدورة الـ41 من «جيتكس غلوبال 2021»، باقة من كبرى مشروعاتها ومبادراتها الرقمية المبتكرة ومشروعات «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية للهيئة ومشروعات الشركات التابعة للهيئة، منها مشروعات شركة «إنفرا إكس»، مثل «خدمات البنية التحتية وخدمات الاتصال وإنترنت الأشياء المتقدمة»، بما في ذلك خدمات شرائح الجيل الخامس، التي تتبنى أحدث حلول الحوسبة المتطورة في القطاعات الخدماتية.

كما تستعرض الهيئة مشروعات شركة «ديجيتال إكس»، مثل تطبيق «دروب بوكس»، الذي يسمح بتوصيل أي شحنة للمنازل بأمان دون أي تدخل بشري؛ وتطبيق «الدخول الذكي»، الذي يستخدم لمحطات هيئة كهرباء ومياه دبي الفرعية للتحكم في تصاريح الدخول، إضافة إلى «الروبوتات»، مثل «جوبي روبوت»، الذي يُستخدم للتواصل وتقديم الخدمات للمتعاملين عن بُعد.

وتقدم مشروعات «ديوا الرقمية»، «تجربة المدينة الذكية»، وهي تجربة رباعية الأبعاد ستسمح لزوار «جيتكس 2021» اختبار تقنيات المدينة الذكية الرقمية المتعددة، وكذلك تستعرض الشركات التابعة للهيئة مجموعة من أبرز خدماتها، منها «الخدمات المدارة والمهنية»، التي يقدمها مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو)، حيث تتضمن أحدث خدمات تطوير وإدارة البنى التحتية التقنية، و«خدمات الأمن السيبراني»، التي تعمل على رصد واعتراض الهجمات الإلكترونية باستخدام أحدث أنظمة الأمن الرقمي على مدار الساعة، و«خدمات مورو السحابية» المرنة والآمنة، التي تقدم خدمات سحابية متعددة على منصة واحدة متوافقة مع أعلى معايير اتفاقيات مستوى الخدمة.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إن «الهيئة تستعرض خلال معرض (جيتكس)، الذي انطلقت فعالياته في دبي، أمس، وتستمر خمسة أيام، أبرز مشروعاتها وخدماتها الرقمية المبتكرة، التي جعلت من الهيئة مرجعاً عالمياً في تطوير وتطبيق أعلى معايير وممارسات التميز في جميع أنشطتها وعملياتها التشغيلية، لتخطي توقعات المعنيين وتعزيز سعادتهم، علاوة على دعم الاستدامة والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية».

وأشار الطاير إلى أن الهيئة انتهت من التكامل الرقمي مع أكثر من 30 جهة، حيث وصل عدد المعاملات الذكية التي تم إنجازها منذ 2017 حتى نهاية سبتمبر 2021 إلى أكثر من 41 مليون معاملة، فيما بلغت نسبة التبني الذكي لخدمات الهيئة 98.92% في الربع الثالث من العام الجاري.

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