«مايكروسوفت» تطلق أنظمة ذكية لتقليل انبعاثاث البنايات

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

أعلنت شركة «مايكروسوفت»، أمس، على هامش مشاركتها في معرض «جيتكس 2021»، عن إطلاق أنظمة تعمل بالذكاء الاصطناعي تسهم في تحويل البنايات إلى أنظمة الاستدامة الخضراء.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في «مايكروسوفت - الإمارات»، إحسان عنتباوي، إن «الأنظمة الجديدة تقلل انبعاثاث ثاني أكسيد الكربون، عبر آليات عدة تعتمد على استخدام تقنيات الحوسبة السحابية، وأجهزة استشعار، لتحديد كيفية تقليل الانبعاثات من البنايات وتحويلها إلى أنظمة خضراء».

وأشار عنتباوي في تصريحات صحافية إلى أهمية تحويل البنايات إلى الأنظمة الخضراء، لاسيما أن دراسات مسحية حديثة أكدت أن 40% من الانبعاثات الكربونية في العالم تنتج عن البنايات السكنية والتجارية عبر استخدام الطاقة المختلفة فيها.

وأضاف أن «الأنظمة الذكية التي طرحتها الشركة، تعتمد على رصد ممارسات استخدام الطاقة في البنايات وتحليل البيانات المخزنة، عبر دراسة أنماط الاستهلاك، ووضع إرشادات تسهم في التحول إلى الأنظمة الخضراء، من خلال تحديد النسب الأكبر لعمليات الاستهلاك والهدر في الطاقة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news