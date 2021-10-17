مجلس إدارة «الشارقة الإسلامي» يوافق على تملك الأجانب بنسبة 40%

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أعلن مصرف الشارقة الإسلامي، ارتفاع أرباحه الصافية بنسبة 29.6%، إذ بلغ صافي الربح 458 مليون درهم عن فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2021، مقارنة بـ353.4 مليون درهم عن الفترة نفسها من العام السابق، ما انعكس على ارتفاع أرباحه التشغيلية بنسبة 29.3%، التي بلغت 652.9 مليون درهم، مقابل 504.8 ملايين درهم عن الفترة نفسها من العام 2020.

وأفاد المصرف في بيان له، أمس، بأن مجلس الإدارة ناقش السماح للمستثمرين الأجانب (الجنسيات كافة) بتملك أسهم مصرف الشارقة الإسلامي بنسبة 40%، ووافق المجلس على المقترح، على أن يرفع هذا الاقتراح إلى الجمعية العمومية لمناقشته، واتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.

وأضاف أنه على الرغم من التعافي الجزئي من الظروف الاستثنائية، بما يخص فيروس كورونا المستجد، واستمراراً لسياسة التحوط المتبعة للمصرف، فقد ارتفع صافي مخصصات انخفاض القيمة، الذي وصل إلى 194.8 مليون درهم، مقارنة بمبلغ 151.4 مليون درهم عن الفترة نفسها من العام الماضي. ولفت المصرف إلى أن نمو صافي أرباحه يشير إلى الأداء القوي في جميع وحدات أعمال المصرف، ونتيجة لذلك ارتفع صافي إيرادات المنتجات التمويلية والاستثمارية بنسبة 16.3%، ليبلغ 812.3 مليون درهم، مقارنةً بـ698.4 مليون درهم عن الفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفع صافي الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى بنسبة 17.6%، ليصل إلى 246.5 مليون درهم مقارنة بـ209.6 ملايين درهم.

بدورها، ارتفعت الودائع 9.3%، ليصل الإجمالي إلى 36.7 مليار درهم، مقارنة بـ33.6 مليار درهم نهاية عام 2020. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين في نهاية يونيو 2021 مبلغ 7.7 مليارات درهم.

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