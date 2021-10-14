إعلان نوايا مشترك بين الإمارات وكوريا الجنوبية لبدء محادثات اتفاقية شراكة اقتصادية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استقبل وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وفداً رسمياً رفيع المستوى من كوريا الجنوبية برئاسة وزير التجارة، يو هان-كو، لبدء محادثات تهدف إلى توسيع العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين.

وأفاد بيان صادر اليوم، بأن الجانبين ناقشا إمكانية الشروع في محادثات بشأن اتفاقية لتقوية صلات التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز فرص الاستثمار.

وأعلن الوزيران بيان نوايا مشتركاً لبدء محادثات اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الدولتين.

وكانت دولة الإمارات، أعلنت خلال الأسابيع الماضية إطلاق محادثات لإبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع كل من إندونيسيا والهند، لتكون كوريا الجنوبية هي الدولة الثالثة في إطار خطط الدولة لتوسيع تجارتها مع العالم عبر إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع ثماني أسواق مؤثرة حول العالم، تنفيذاً لما تم إعلانه مطلع سبتمبر الماضي تحت مظلة "مشاريع الخمسين".

وقال الزيودي: "نواصل العمل على ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية عبر تنفيذ خطط توسيع تجارتنا مع مجموعة مختارة من الأسواق العالمية المؤثرة ومن بينها كوريا الجنوبية التي تعد شريكاً تجارياً واستثمارياً نشطاً للدولة، وتجمعنا بها أهداف مشتركة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام في البلدين الصديقين".

وأضاف: "يعتبر سعينا اليوم نحو إطلاق محادثات اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين خطوة إلى الأمام لتحقيق رؤية دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة الهادفة إلى إقامة شراكات متبادلة المنافع تخلق وظائف وفرصاً استثمارية جديدة وتحقق النمو الاقتصادي المستدام بما يعود بالخير على الجميع في المنطقة والعالم".



وأكد الزيودي أن اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تعتزم دولة الإمارات إبرامها مع ثماني دول - كمرحلة أولى - تعزز مكانة الإمارات بوابةً لتدفق التجارة والاستثمار في سوق متنامٍ يمتد من غرب أفريقيا وحتى شرق آسيا متضمناً أوروبا الشرقية.

من جهته، قال كو، إن دولة الإمارات، هي الشريك الاستراتيجي الخاص لكوريا الجنوبية في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف أن المساعي المشتركة للدولتين الصديقتين للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة ستعمل على الارتقاء بالشراكة الثنائية المزدهرة إلى آفاق أوسع.

وتعدّ دولة الإمارات الشريك التجاري الأكبر لكوريا الجنوبية في العالم العربي، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري الثنائي بينهما أكثر من 9.4 مليارات دولار في عام 2020.

ونمت التجارة غير النفطية في الأشهر الستة الأولى من عام 2021 إلى 2.1 مليار دولار.



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