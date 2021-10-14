شبكة الجيل الخامس من «دو» تسجّل أعلى متوسط سرعات في الدولة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أمس، عن تسجيل شبكة الجيل الخامس الخاصة بها، أعلى معدل لمتوسط السرعات على مستوى دولة الإمارات، بحسب نتائج اختبارت أجرتها جهات مستقلة.

وأشارت الشركة في بيان إلى أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة الجهود التي بذلتها خلال الفترة الماضية والاستثمارات الضخمة التي ضختها لتطوير شبكة الجيل الخامس، والتأكد من تمتعها بمستوى عالٍ من الأداء والكفاءة بما يضمن تسخير شبكة الجيل الخامس وتوظيف الإمكانات التي تقدمها في سبيل دعم التقدم الاقتصادي والاجتماعي على مستوى الدولة، وحصول المتعاملين على خدمات اتصال عالية الجودة، متوقعة توسيع نطاق شبكة الجيل الخامس لتشمل 90% من سكان الإمارات بحلول نهاية العام 2021.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، فهد الحساوي، إن «تقنية الجيل الخامس تشكل ركيزة أساسية لدعم تطور قطاع الاتصالات ومختلف قطاعات الأعمال الأخرى، إضافة إلى دورها في تعزيز مكانة الدولة».

وأضاف أنه وفقاً لنتائج الاختبارات التي أجرتها جهات مستقلة لقياس أداء وتغطية شبكة الجيل الخامس من «دو» خلال الربعين الثاني والثالث من العام الجاري، فقد سجلت شبكة «دو» أعلى معدل متوسط سرعات للجيل الخامس على مستوى دولة الإمارات.

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