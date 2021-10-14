«تنظيم الاتصالات» تطلق 9 مشروعات في «أسبوع جيتكس»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أفادت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بأنها استكملت استعداداتها للمشاركة في «أسبوع جيتكس للتقنية 2021»، الذي تقام فعالياته في مركز دبي للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر الجاري، مشيرة إلى أن مشاركتها لهذا العام تتضمن إطلاق واستعراض تسعة مشروعات مبتكرة من مشروعاتها التي تجسد أسلوب الحياة الذكي في دولة الإمارات.

وأوضحت الهيئة في بيان أمس، أنها تشارك في «جيتكس» بمنصة موحدة للحكومة الرقمية تحتضن 19 جهة حكومية اتحادية.

وقال مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، المهندس ماجد سلطان المسمار، إن «دورة العام الجاري من (أسبوع جيتكس) تعد استثنائية بالفعل، فهي تؤكد عودة النشاط والحيوية إلى قطاع المعارض والفعاليات الكبرى في دولة الإمارات، كما أنها تتزامن مع عام الخمسين».

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