«جمارك دبي» تعرض «الغواصة الجمركية» و«طاولة التفتيش الذكية» في «جيتكس»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

اعلنت دائرة جمارك دبي بأنها ستطلق تحت شعار: «تجارة رقمية آمنة ومستدامة»، ثماني مبادرات ذكية خلال مشاركتها في «أسبوع جيتكس للتقنية»، الذي يعقد في الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر الجاري، فضلاً عن تسليط الضوء على أحدث خدماتها وتقنياتها الرقمية، لزيادة التجارة وحماية المجتمع، وتعزيز تجربة المسافرين.

وأوضحت أن من ضمن تلك المبادرات الذكية: «الغواصة الجمركية»، و«غرفة المناولة الذاتية»، و«طاولة التفتيش الذكية».

آليات كهربائية

وأفادت الدائرة في بيان بأنها ستقدم للزوار تجربة الاطلاع على الآليات الكهربائية الذكية، وهي سيارات كهربائية متطورة تستخدم كدوريات تفتيش على طول مجري «خور دبي»، و«مرفأ ديرة»، و«ميناء الحمرية» بمسافة تقدر بنحو 14 كيلومتراً، وكذلك الغواصة الجمركية، الابتكار الفريد من نوعه الذي يمكن المفتشين من الحصول على صور وفيديوهات ثلاثية الأبعاد عالية الجودة لبدن السفينة تحت الماء، إذ إن لديها القدرة على الغوص لعمق 98 قدماً.

وذكرت «جمارك دبي» بأنها ستطلق كذلك مبادراتها المحدثة، منها «غرفة المناولة الذاتية» (I- box)، التي تواكب التطور السريع لإمارة دبي في خدمة المسافرين، وتسريع الخدمات اللوجستية والمناولة للبضائع الثمينة، وتتميز هذه المبادرة بخصائص الدفع الإلكتروني لرسوم التخزين، ونظام تتبع للصناديق عن طريق غرفة العمليات، وسرعة تسليم مقتنيات المتعاملين، وعدم استخدام الأوراق.

ووفقاً لـ«جمارك دبي»، سيتم عرض مشروعات «طاولة التفتيش الذكية»، والإفصاح المبكر الذكي «I-Declare»، و«برنامج التفتيش الذكي» - SIMA، والموقع الالكتروني في حُلته الجديدة، فضلاً عن منصة التجار الالكترونية E-Commerce.

عائدات تجارية

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة المدير العام لـ«جمارك دبي»، أحمد محبوب مصبح، إن «جمارك دبي» تطور مشروعاتها الرقمية وتحسّن برامجها لتواكب مستهدفات «مشاريع الخمسين»، بهدف زيادة العائدات التجارية، واستدامة النمو في الاقتصاد الوطني.

وأكد أن النسخة الـ41 من «أسبوع جيتكس للتقنية» تكتسب أهمية خاصة، وتمثل فرصة مهمة لعرض تجارب وأنظمة «جمارك دبي»، لتزامنها مع معرض «إكسبو 2020 دبي»، إذ تجمع نسخة العام الجاري من المعرض التقني نخبة من قادة التكنولوجيا والشركات الناشئة وكبار اللاعبين في القطاع، وسيتم التركيز على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، واتصالات الجيل الخامس، والحوسبة السحابية، والبيانات الضخمة، والأمن الرقمي، وتقنيات البلوك تشين،، والتكنولوجيا المالية.

وأضاف: «نتطلع للقاء مجموعة كبيرة من الخبراء والمتخصصين، ومزوّدي الحلول، والمستثمرين، وقطاعات الأعمال، من مختلف أرجاء العالم، إضافة إلى الهيئات الدبلوماسية الأجنبية، إذ يمثل (جيتكس) منصة مثالية لتبادل الرؤى حول دور التحولات التكنولوجية في تسهيل ممارسة الأعمال، فضلاً عن كونه فرصة مهمة لاستعراض الإجراءات والخدمات الجمركية الذكية، التي تقدمها (جمارك دبي) للزوار وأصحاب الشركات والمشروعات التجارية والقطاعات المرتبطة بها محلياً وعالمياً».

• «جمارك دبي» ستعرض سيارات كهربائية تستخدم كدوريات تفتيش على طول مجرى «خور دبي»، و«مرفأ ديرة»، و«ميناء الحمرية».

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