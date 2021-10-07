%11 إسهام «دافزا» غير النفطي في تجارة دبي خلال النصف الأول

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا» عن وصول إسهامها في تجارة إمارة دبي الخارجية غير النفطية إلى 11%، خلال النصف الأول من العام الجاري، بنمو بلغ 34% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبقيمة 77 مليار درهم، لتحقق فائضاً تجارياً بلغ 6.2 مليارات درهم.

الواردات والصادرات

وشهدت الواردات نمواً بنسبة 44.5% خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020، لتصل إلى 35.4 مليار درهم مُشكلة نسبة 8.5% من إجمالي واردات دبي الخارجية غير النفطية.

أما على صعيد إعادة التصدير، فحققت المنطقة الحرة بمطار دبي نمواً بنسبة 24% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بقيمة 40.8 مليار درهم لتستحوذ بها على نسبة 20.5% من إجمالي تجارة دبي الخارجية غير النفطية، في حين شهدت الصادرات نمواً بنسبة 501% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.

عصب رئيس

وتعكس النتائج الإيجابية والأداء القوي نجاح إمارة دبي والمنطقة الحرة بمطار دبي، في تأكيد دورها عصباً رئيساً لحركة التجارة العالمية ولاعباً أساسياً في ضمان فاعلية سلسلة التوريد العالمية، وذلك على الرغم من التحديات التي لاتزال يشهدها العديد من الأسواق حول العالم نظراً إلى الضغوط التي فرضتها جائحة «كوفيد-19» على مختلف القطاعات وحركة التجارة والدورات الاقتصادية، حيث تثبت النتائج المتحققة تخطي دبي هذه المرحلة، مع مواصلة التعافي الكامل من تداعياتها بكفاءة عالية، لترسخ مكانتها عاصمةً عالميةً للاقتصاد.

مواصلة النمو

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي: «بفضل رؤية ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تستأنف دبي أداءها القوي، إذ تشير إحصاءات المنطقة الحرة في مطار دبي إلى تجاوز التحديات التي سببتها جائحة (كوفيد-19) بكفاءة، لننطلق من أجل مواصلة النمو بخطط نوعية، سواء على صعيد دعم القطاعات الاقتصادية وحركة التجارة أو على صعيد آليات ومناهج العمل الحكومي الفعال».

وأضاف سموه أن «النتائج القوية التي حققتها المنطقة الحرة، خلال النصف الأول من العام الجاري، تبرهن ثقة العالم الكبيرة بمنظومة التجارة التي توفرها دبي لتسريع معدلات النمو الاقتصادي».

مسار استراتيجي

وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، أن «دبي تمضي على مسارها الاستراتيجي نحو زيادة تجارتها الخارجية إلى تريليونَي درهم، خلال السنوات الخمس المقبلة، وتوثيق الروابط الخارجية، وإضافة 200 مدينة جديدة إلى شبكة شركائها التجاريين حول العالم، وهو ما سيتحقق مع مواصلة المناطق الحرة على مستوى الإمارة، بما فيها المنطقة الحرة بمطار دبي، النمو على صعيد حركة التجارة، ومع تقديم المزيد من المبادرات الاستراتيجية التي ترتقي بالخدمات المُبتكرة والتسهيلات الجمركية والحوافز الاستثمارية والتجارية».

تحويل التحديات إلى فرص

من جانبه، قال المدير العام لسلطة المنطقة الحرة بمطار دبي، الدكتور محمد الزرعوني: «عملنا على تحويل التحديات التي صاحبت الجائحة العالمية، إلى فرص، مع مواصلة مساعينا للارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة لشركائنا من قطاعات الأعمال والمستثمرين والتجار ورواد الأعمال، ومختلف أنواع الشركات التي تتخذ من (دافزا) مقراً، وذلك بما يدعم قدرتهم على تعزيز الحركة التجارية، سواء على صعيد الواردات أو التصدير أو إعادة التصدير».

وأضاف أن «النتائج التي حققتها (دافزا) تؤكد نجاحنا في هذا المسعى، وسنعمل على تحقيق مزيد من النتائج القوية خلال المرحلة المقبلة بما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة بشأن زيادة مستويات التجارة الخارجية غير النفطية للإمارة خلال السنوات المقبلة».

قطاعات رئيسة

كانت مجموعة الماكينات والآلات والمعدات الكهربائية المحرك الرئيس في تجارة المنطقة الحرة بمطار دبي على صعيد القطاعات الرئيسة، حيث شهدت نمواً كبيراً بنسبة 43%، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مُشكّلة 74.4% للصادرات وإعادة التصدير بقيمة 31 مليار درهم، و76.8% للواردات بقيمة 27.2 مليار درهم، تلتها مجموعة الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والحُلي والمصوغات في المرتبة الثانية، التي شهدت نمواً بنسبة 9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، بواقع 19.4% للصادرات وإعادة التصدير بقيمة 8.1 مليارات درهم، وبنسبة 16.8% للواردات بقيمة 5.9 مليارات درهم، وشكلت هاتان المجموعتان نحو 94% من إجمالي تجارة «دافزا».

الشركاء التجاريون

جاءت الصين في المرتبة الأولى بالنسبة للشركاء التجاريين لـ«دافزا»، خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 30% وبقيمة 23 مليار درهم، حيث شهدت نمواً كبيراً بنسبة 70% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما جاء العراق في المرتبة الثانية بنسبة 7.1% وبقيمة 5.4 مليارات درهم، تلته الهند بنسبة 4.6% بقيمة 3.3 مليارات درهم. وشهدت تجارة المنطقة الحرة بمطار دبي مع تركيا نمواً يقدر بخمسة أضعاف خلال النصف الأول من عام 2021. وبالنسبة للواردات جاءت الصين في المرتبة الأولى بنسبة 65%، تلتها الهند بنسبة 8%، وكل من تركيا وفيتنام بنسبة 5.8%. وفي ما يتعلق بالصادرات وإعادة التصدير، جاء العراق في المرتبة الأولى بنسبة 13.1%، وتلته الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 5%.

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