«جافزا»: 40% زيادة في ترخيص الشركات الجديدة خلال النصف الأول

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

شهدت المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) نمواً قوياً في عدد الشركات الجديدة التي تم ترخيصها، بنحو 40% على أساس سنوي، خلال النصف الأول من العام الجاري، ليرتفع إجمالي عدد الشركات المسجلة إلى أكثر من 8700 شركة.

وأوضحت «جافزا» في بيان، أمس، أنه من بين القطاعات التي شهدت أكبر نسبة زيادة في عدد الشركات الجديدة، قطاع الآلات والمعدات بنسبة 188%، وقطاع المركبات والنقل بنسبة 100%، إضافة إلى قطاع تجارة التجزئة والتجارة العامة بنسبة 78%.

وقال المدير التنفيذي والمدير العام في «دي بي وورلد الإمارات» و«جافزا»، عبدالله بن دميثان، إن «(جافزا) تلعب دوراً محورياً في قيادة قطاع التجارة في دبي، مركزاً إقليمياً وعالمياً للأعمال والخدمات اللوجستية، وفخورون بالإنجازات التي حققناها في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد العالمي تباطؤاً».

وبيّن أن «الفضل في هذا النجاح يعود إلى النهج الاستباقي، والسياسات المبتكرة، وحزم التحفيز التي أطلقتها قيادتنا الرشيدة».

وأضاف بن دميثان أن «تلك الإنجازات تؤكد تصميمنا على مواصلة النجاح، والتزامنا بأن نكون مساهمين بشكل فاعل في قصة نجاح دبي ودولة الإمارات».

يشار إلى أن «جافزا» تعدّ أكبر منصّة للاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 23.9% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي، حيث شهدت ارتفاعاً في إجمالي حجم التجارة من 99.5 مليار دولار في عام 2019 إلى 104.2 مليارات دولار خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 5% على أساس سنوي.

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