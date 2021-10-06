اقتصادية دبي تحلّ 563 شكوى من مستهلكين في المناطق الحرة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أفادت اقتصادية دبي بأن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك تلقى 563 شكوى من الشركات العاملة في مختلف المناطق الحرة بالإمارة، خلال الأشهر الـ14 الماضية، مشيرة إلى أن خدمات حماية المستهلك توسعت لتشمل المتسوقين في جميع أنحاء دبي.

وذكرت اقتصادية دبي، في بيان، أن المستهلكين في المناطق الحرة بدأوا تقديم الشكاوى بعد اتفاقية التعاون التي تم توقيعها، العام الماضي، بين اقتصادية دبي ومجلس المناطق الحرة بدبي، لتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، والجهات الحكومية والخاصة، لتحسين تجربة العملاء بشكل عام في الإمارة.

خدمات مختلفة

وأوضحت أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك حلّ الشكاوى الـ563 التي تلقاها من المستهلكين في المناطق الحرة، بين يوليو 2020 وسبتمبر 2021، مبينة أن الحصة الأكبر منها، التي وصلت إلى 171 شكوى بنسبة 30.4% من إجمالي الشكاوى، تتعلق بخدمات مختلفة، حيث وصلت شكاوى الإلكترونيات إلى 90 شكوى، تبعها الأثاث (85 شكوى)، ثم التجارة الإلكترونية (67 شكوى)، وصيانة المباني والديكور (44 شكوى).

شروط الاتفاقية

ولفتت اقتصادية دبي إلى أن عدم الامتثال لشروط الاتفاقية، كان السبب الرئيس لشكاوى المستهلكين من المناطق الحرة، حيث وصلت إلى 152 شكوى، تلتها المبالغ المستردة (130 شكوى)، والمنتجات المعيبة (87 شكوى)، والغش التجاري (51 شكوى)، وعدم تقديم خدمة ما بعد البيع (42 شكوى).

أنشطة

وضمت إحصائية شكاوى المستهلكين في المناطق الحرة عدداً من الأنشطة والقطاعات، مثل: تأجير السيارات (31 شكوى)، الملابس الجاهزة والإكسسوارات (27 شكوى)، والمركبات (19 شكوى)، والمنسوجات والأغراض الشخصية (15 شكوى)، والشحن (ثماني شكاوى)، والصالونات (أربع شكاوى)، وورش إصلاح السيارات (شكويان).

أنواع

كما ضمت قائمة أنواع الشكاوى كلاً من تبديل البضائع (18 شكوى)، عدم الامتثال لشروط الضمان (17 شكوى)، الرسوم الإضافية (14 شكوى)، عدم الامتثال للنشاط التجاري المسموح به (11 شكوى)، فرض رسوم إضافية على خدمة أو منتج (11 شكوى)، عدم الامتثال لشروط الترويج (ثماني شكاوى)، عدم الالتزام بقائمة الأسعار (أربع شكاوى)، زيادة الأسعار (ثلاث شكاوى)، ورفض إصلاح جهاز (شكويان)، والمكالمات المزعجة (شكوى واحدة).

وعي

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في اقتصادية دبي، أحمد الزعابي، إن «شكاوى المستهلكين تعكس المستوى العالي من الوعي بحقوق المستهلك في الإمارة، وأهمية توسيع نطاق خدمات حماية المستهلك لجعل التسوق في أي مكان من دبي تجربة ممتعة».

وأضاف أن «اقتصادية دبي تعمل على تعزيز الوعي بحقوق المستهلك وحمايته»، مشيراً إلى أن «تجربة المتعامل جزء لا يتجزأ من تحقيق المستويات الاستثنائية من التنافسية والسعادة، اللتين تسعى دبي إلى تحقيقهما».

وذكر أن «عدد وطبيعة شكاوى المستهلكين التي تلقتها اقتصادية دبي من المناطق الحرة، يشيران إلى دورها الحيوي كمجتمعات قائمة بذاتها، حيث يستمتع المستهلكون بالتسوق مثل أي مكان آخر في دبي».

تقديم الشكاوى

يمكن للجمهور من المستهلكين تقديم الشكاوى إلى اقتصادية دبي عبر التطبيق الذكي «مستهلك دبي»، أو بالاتصال على الرقم: 600545555، أو عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.ae، فيما يمكن الإبلاغ عن شكاوى ارتفاع الأسعار عبر المنصة Price.ded.ae .

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