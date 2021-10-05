«إينوك»: 6.1 ملايين درهم وفورات مبادرات إدارة الطاقة والموارد

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «مجموعة إينوك» عن تحقيق وفورات بقيمة 6.1 ملايين درهم، ناجمة عن مشروعات إدارة الطاقة والموارد التي نفذتها منذ بداية عام 2021، لتسجّل بذلك وفورات تراكمية قدرها 108 ملايين درهم، عبر تدابير مبتكرة لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في جميع أقسامها على مدار الأعوام الخمسة الماضية.

وأكدت المجموعة أن هذا الإنجاز تأكيد على التقدم الملموس الذي حققته في تطبيق استراتيجيات إدارة الطاقة والموارد على امتداد عملياتها، عبر تبني أفضل ممارسات الاستدامة.

وأوضحت أن مشروعات إدارة الطاقة والموارد التي طبقتها تشمل: تثبيت الألواح الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية في منافذ التجزئة ومحطات الخدمة التابعة لها، ومختلف مراكز عملياتها التشغيلية، إضافة إلى تحديث أنظمة الإضاءة في منشآتها عبر تركيب مصابيح الإنارة بتقنية الصمامات الثنائية الباعثة للضوء LED، وتسخير الحلول المستدامة المبتكرة مثل التبريد بواسطة البخار.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة إينوك»، سيف حميد الفلاسي، إن الوفورات المسجلة تأكيد على فاعلية جهود المجموعة المستدامة لغرس ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة ضمن المجموعة، مؤكداً مواصلة السعي لتطوير أعمال المجموعة المستدامة.

• المجموعة سجّلت وفورات تراكمية بـ108 ملايين درهم خلال 5 سنوات.

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