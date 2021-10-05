«المركزي» يفرض عقوبات مالية على 6 شركات صرافة

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

فرض المصرف المركزي، عقوبات مالية على ست شركات صرافة عاملة في الدولة، عملاً بأحكام المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والقرارات ذات الصلة الصادرة من مجلس الوزراء ومجلس إدارة المصرف المركزي.

وأوضح «المركزي» في بيان أمس، أن العقوبات المالية التي فُرضت بتاريخ 14 سبتمبر 2021، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 17 مليوناً و311 ألف درهم، نتيجة إخفاق شركات الصرافة في تحقيق مستويات ملائمة من الامتثال بالأطر الخاصة لمواجهة غسل الأموال والعقوبات بحلول الموعد المقرر في نهاية عام 2019.

وأتاح «المركزي» لجميع شركات الصرافة العاملة في الدولة وقتاً كافياً لمعالجة أي قصور، إذ تم توجيه هذه الشركات في منتصف عام 2019 بالتحقق من الامتثال بنهاية ذلك العام، كما تم إبلاغها بأن أي أوجه قصور إضافية ستؤدي إلى عقوبات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

وأكد «المركزي» أنه سيواصل العمل عن كثب مع جميع المؤسسات المالية في الدولة لتحقيق مستويات عالية من الامتثال لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والحفاظ عليها، كما سيواصل فرض المزيد من العقوبات الإدارية و/‏ أو المالية، وفقاً للقانون، في حالات عدم الامتثال.

• العقوبات جاءت نتيجة إخفاق الشركات في تحقيق الامتثال لأطر مواجهة غسل الأموال.

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