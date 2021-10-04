انضمام 1800 شركة جديدة إلى «دبي للسلع المتعددة» خلال 9 أشهر

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشف مركز دبي للسلع المتعددة، أمس، عن تحقيق أفضل أداء منذ تأسيسه في عام 2002، وذلك خلال الأشهر التسعة الماضية، حيث شهد انضمام 1800 شركة جديدة إلى منطقته الحرة في دبي.

وأفاد المركز في بيان بأنه شهد خلال سبتمبر الماضي وحده استقبال 215 شركة جديدة في منطقته الحرة ومنطقته التجارية، وهو أفضل أداء يتحقق في شهر منذ تأسيس المركز.

سهولة الأعمال

وجاء الأداء القياسي ثمرة التركيز المتواصل من مركز دبي للسلع المتعددة على تعزيز سهولة مزاولة الأعمال، وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات في دبي، فضلاً عن توسيع مركزي الشاي والقهوة التابعين له، وإطلاق مركز الكاكاو ومركز «كريبتو» التابع لـ«دبي للسلع المتعددة»، الذي من المتوقع أن يتحول إلى منصة تجمع ما يصل إلى 100 شركة مختصة في مجالات الـ«كريبتو» وتكنولوجيا «بلوك تشين» بحلول نهاية العام الجاري.

موقع قوة

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليّم، إن «المركز بدأ عام 2021 من موقع قوة بجميع الاعتبارات، ما أتاح لنا تقديم أفضل أداء خلال النصف الأول من العام على مدى الأعوام الثمانية الماضية».

وأضاف: «واصلنا العمل بهذا الزخم مع بداية الربع الثالث، مُحطمين جميع الأرقام القياسية السابقة التي سجلها المركز منذ تأسيسه عام 2002»، لافتاً إلى أنه «مع انطلاق معرض (إكسبو 2020 دبي)، وما يحمله المستقبل القريب من إنجازات تُسجل لدولة الإمارات، نتوقع أن يتجاوز المركز عتبة 20 ألف شركة عضو مسجلة بحلول نهاية العام الجاري».

جاذبية

بدوره، قال المدير التنفيذي للمنطقة الحرة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد حمزة، إن «دبي نجحت منذ بداية جائحة (كوفيد-19) في الحفاظ على جاذبيتها التجارية وتعزيزها على مختلف الصعد، كما أدركت الشركات حاجتها إلى منصة تحصل فيها على الدعم، وتحظى بإمكانية الوصول إلى أفضل المنشآت المختصة في قطاعات الأعمال وأكثر الخدمات الرقمية، لتكون قادرة على مزاولة أعمالها بقدر ما أمكن من السلاسة».

وأضاف أن «مركز دبي للسلع المتعددة وفر للشركات متطلباتها الأساسية، وهو ما ظهر جلياً في توجه شريحة واسعة من رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات متعددة الجنسيات من قطاعات التكنولوجيا والاتصالات لتأسيس أعمالها لدينا».

فعاليات

حرص مركز دبي للسلع المتعددة، خلال العام الجاري، على تنظيم العديد من الفعاليات الافتراضية والمباشرة في مجموعة من أبرز الأسواق المستهدفة، بهدف الترويج لأنشطته، ولدبي، بصفتها موقعاً مثالياً لإنشاء الشركات ومزاولة الأعمال مع بعض من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.

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