«اتصالات» تتيح ترقية مجانية لسرعات الإنترنت لقطاع الأعمال

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة اتصالات، أمس، عن توفير ترقية مجانية لسرعات الإنترنت لدعم المتعاملين الحاليين والجدد في قطاع الأعمال، مشيرة إلى أنها أتاحت لهم سرعات إنترنت تصل حتى واحد غيغابت بالثانية.

وأفادت «اتصالات»، في بيان، بأن المتعاملون يحصلون أيضاً على مجموعة من المزايا إلى جانب ترقية سرعات الإنترنت، تشمل الأجهزة المجانية والحلول الرقمية الحصرية، وأحدث أجهزة الهاتف الثابت والدقائق المرنة وغيرها.

وأكد نائب الرئيس الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة في «اتصالات»، عصام محمود، حرص «اتصالات» على تمكين قطاع الأعمال وتزويده بأحدث الحلول والتقنيات، مشيراً إلى أن ترقية سرعات الإنترنت تعكس مدى التزام الشركة بدعم هذا القطاع وتلبية احتياجاته المتنامية، ومساندة الشركات لتطوير أعمالها خلال رحلتها في التحول الرقمي.

وأضاف أن سرعات الإنترنت العالية تسهم بشكل جوهري في مرونة العمليات وتعزيز الإنتاجية، وسهولة وصول قطاع الأعمال إلى البيانات والمصادر، والتطبيقات المرتكزة على الحلول السحابية.

وتتميز شبكات «اتصالات» ذات الأداء العالي بقدرتها على تعزيز الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال، ورفع مستوى وكفاءة إنتاجيتها، حيث تتيح ترقية سرعات الإنترنت الفرصة للارتقاء بتجارب المتعاملين أثناء تزويدهم بأفضل الحلول والأجهزة المجانية والحماية المتطورة للشبكات، مع نخبة من خدمات الاجتماعات والحلول الرقمية.

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