مكتوم بن محمد يلتقي فريق عمل وزارة المالية بأبوظبي

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

تفقد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، مقر وزارة المالية بأبوظبي، حيث اطلع سموه، يرافقه معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي عبيد الطاير، على آلية سير العمل وأبرز المبادرات والأنشطة التي تطلع بها الوزارة في الوقت الحالي.

والتقى سموه فريق العمل في الإدارات والأقسام المختلفة، حيث أشاد سموه، بالروح الإيجابية العالية التي لمسها من كافة المنتمين إلى فريق العمل، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود والاستمرار في تطوير كافة الأدوات والإمكانات البشرية والمادية، التي تضمن تحقيق رؤية وتوجهات القيادة، وفق مبادئ الخمسين، والتزامات المنهجية الجديدة للعمل الحكومي التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وقد أكد سموه على أهمية توظيف وزارة المالية كل إمكاناتها لأداء مهامها وخدماتها طبقاً لأفضل الممارسات العالمية، ومواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية، والعمل على تعزيز التخطيط المالي للحكومة الاتحادية والاستدامة المالية العامة ورفع كفاءة وفعالية تنفيذ الميزانية، وتعزيز تنافسية الدولة في المجال المالي والاقتصادي، مع ضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.

وأضاف سموه أن روح الفريق الواحد والعمل الجماعي القائم على التعاون يعد مقوماً أساسياً من مقومات النجاح، وهو ما ينطبق بشكل مباشر على آلية وطبيعة العمل المنوط بوزارة المالية، مؤكداً أن كل الجهود المبذولة، تصب في إطار شامل وواضح، يترجم توجهات القيادة وفي مقدمتها تحقيق مصلحة المواطن، وتعزيز مسيرة التنمية، وتعظيم منجزات الدولة في شتى المجالات، بما يضمن ريادة الإمارات وتنافسيتها إقليمياً وعالمياً.

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