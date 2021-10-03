قصة برج.. «ذا ون».. 35 طابقاً لشركات الأعمال في «الخليج التجاري»

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يعد برج «ون بيزنس باي» من تطوير «شركة أمنيات العقارية»، الذي تم افتتاحه عام 2011، مركزاً لعدد كبير من الشركات العقارية، والهندسية، ومكاتب السياحة والسفر، والخدمات الرقمية، فضلاً عن شركات التجارة وصناعة المنسوجات.

واكتسب البرج اسمه من موقعه في منطقة «001» عند مدخل «الخليج التجاري»، ليُعرف بعد ذلك باسم «ذا ون».

يتألف البرج من 35 طابقاً، تضم خمسة طوابق «بوديوم»، وثلاثة طوابق سفلية لمواقف السيارات.

وتتيح المكاتب لمستخدميها استخدام صالة ألعاب رياضية وغرف «ساونا»، وحمام سباحة و«سبا»، كما زُوّد البرج بمجموعة مطاعم وأجهزة صراف آلي، ومرافق غسيل للملابس، إضافة إلى سوبرماركت.

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