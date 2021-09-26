15 مشروعاً لخدمة «إكسبو 2020 دبي» بـ 15 مليار درهم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكد المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مطر محمد الطاير، جاهزية البنية التحتية الخاصة بشبكات الطرق ومنظومة النقل الجماعي، لتوفير خدمة تنقل فريدة وسهلة وسريعة للمشاركين وزوار معرض إكسبو 2020 دبي، من مختلف مناطق الإمارة، وبقية إمارات الدولة، حيث أنجزت الهيئة 15 مشروعاً لخدمة معرض إكسبو 2020، تتجاوز قيمتها 15 مليار درهم، أهمها مسار 2020 لمترو دبي بطول 15 كيلومتراً، الذي يضم سبع محطات، وشراء 50 قطاراً بتصاميم داخلية جديدة توفر راحة أكثر للركاب، وذات طاقة استيعابية أكبر، وتنفيذ شبكة واسعة من الطرق، وتسعة تقاطعات مجسرة، وتوفير أكثر من 200 حافلة مواصلات عامة، وفق أحدث المواصفات العالمية، وتخصيص 18 محطة وموقفاً للحافلات موزعة على المناطق الحيوية في دبي، والمدن الرئيسة في مختلف إمارات الدولة، إلى جانب توفير أكثر من 15 ألف مركبة أجرة وليموزين، وإدارة 30 ألف موقف للمركبات في موقع المعرض، وتوظيف التقنيات الذكية والتطبيقات والذكاء الاصطناعي لتسهيل حركة تنقل زوار المعرض عبر المترو والحافلات ومركبات الأجرة.

كما شملت استعدادات الهيئة لاستضافة هذا الحدث العالمي، تنفيذ مركز التحكم الموحد لأنظمة النقل والطرق، الذي يعد أحد أكبر وأحدث مراكز التحكم في العالم، ومركز دبي للأنظمة المرورية الذكية، وهو من أحدث مراكز التحكم المروري في العالم من حيث توظيف التقنيات الذكية في إدارة الحركة المرورية.

وأكد الطاير أن هيئة الطرق والمواصلات عملت منذ اللحظة الأولى لإعلان فوز مدينة دبي باستضافة معرض إكسبو 2020 على تنفيذ بنية تحتية متكاملة من شبكات الطرق وأنظمة المواصلات المختلفة، لتوفير خدمة تنقل فريدة وسهلة وسريعة للمشاركين وزوار المعرض من داخل الدولة وخارجها، لتكون زيارة المعرض، كما أرادها سموه، تجربة مميزة للجميع ودورة استثنائية في تاريخ معارض إكسبو.

وقال الطاير إن تشغيل محطة إكسبو 2020 لمترو دبي سيبدأ في الأول من أكتوبر، تزامناً مع الافتتاح الرسمي لمعرض إكسبو. وسيقدم مترو دبي بخطيه الأحمر والأخضر خدماته للركاب من السبت حتى الأربعاء من الـ5:00 صباحاً حتى الـ1:15 بعد منتصف الليل، ويوم الخميس من الـ5:00 صباحاً حتى 2:15 بعد منتصف الليل، ويوم الجمعة من الـ8:00 صباحاً حتى الساعة الـ1:15 بعد منتصف الليل. وسيكون زمن التقاطر خلال ساعات الذروة دقيقتين و38 ثانية، فيما يبدأ ترام دبي بتقديم خدماته من السبت حتى الخميس، من الـ6:00 صباحاً حتى الـ1:00 بعد منتصف الليل، ويوم الجمعة من الـ8:00 صباحاً، حتى الـ1:00 بعد منتصف الليل.

وستعمل خدمة حافلات المواصلات العامة (حافلات إكسبو)، من الـ6:30 صباحاً، وتستمر حتى 90 دقيقة بعد إغلاق بوابات المعرض.

وتبدأ خدمة نقل الركاب من مواقف المركبات إلى بوابات المعرض الثلاث في الـ9:00 صباحاً حتى 90 دقيقة بعد إغلاق بوابات المعرض. وتبدأ خدمة حافلات نقل الزوار بين البوابات داخل المعرض (حافلات تنقل الجمهور)، من الـ6:30 صباحاً حتى 90 دقيقة بعد إغلاق بوابات المعرض. ويستمر تقديم خدمة مركبات الأجرة والحجز الإلكتروني على مدار الساعة.

ونفذت الهيئة مسار 2020 لمترو دبي، الذي يمتد من محطة جبل علي على الخط الأحمر إلى محطة إكسبو 2020، بطول 15 كيلومتراً، ويضم سبع محطات.

ويخدم المسار مناطق ذات كثافة سكانية عالية تقدر بأكثر من 270 ألف نسمة، وتضم مناطق الحدائق، وديسكفري جاردنز، والفرجان، وعقارات جميرا للغولف، ومجمع دبي للاستثمار، إلى جانب موقع معرض إكسبو 2020 دبي.

وتقدر الطاقة الاستيعابية للمسار بنحو 46 ألف راكب في الساعة في الاتجاهين، ويتوقع أن يصل عدد مستخدميه إلى قرابة 275 ألف راكب في اليوم بحلول عام 2030.

كما يتوقع أن يستخدم قرابة 35 ألف زائر يومياً محطة إكسبو 2020 للوصول إلى موقع المعرض خلال أيام الأسبوع، ويرتفع العدد لنحو 47 ألفاً يومياً في أيام نهاية الأسبوع.

ويمثل هذا العدد قرابة 29% من إجمالي عدد الزوار اليومي المتوقع لمعرض إكسبو.

وتتميز محطة إكسبو 2020 بتصميمها الفريد على شكل أجنحة الطائرة لتظهر انطلاق مدينة دبي المستقبل نحو الابتكار.

وتعد محطة عقارات جميرا للغولف أكبر محطة نفقية في دبي، تبلغ مساحتها 28 ألفاً و700 متر مربع، وطولها 232 متراً، وطاقتها الاستيعابية 11 ألفاً و555 راكباً في الساعة، خلال أوقات الذروة، ونحو 250 ألف راكب يومياً.

كما أنشأت الهيئة تسع محطات لحافلات المواصلات العامة، لخدمة زوار معرض إكسبو، موزعة على المناطق الحيوية في دبي، وهي: الغبيبة، اتصالات، البراحة، واحة دبي للسيليكون، المدينة العالمية، مطار دبي الدولي (المبنى رقم 3)، نخلة جميرا، دبي مول، القرية العالمية.

6 مراحل

قسمت الهيئة مشاريع الطرق إلى ست مراحل، أنجزت جميعها مطلع العام الماضي، وشملت:

■ تطوير تقاطع شارع الشيخ محمد بن زايد مع شارع إكسبو، بتحويل الدوار السابق على تقاطع شارع الشيخ محمد بن زايد مع شارع إكسبو إلى تقاطع مجسر يوفر حركة مرورية حرة في كل اتجاه، وزيادة عدد مسارات شارع إكسبو من أربعة إلى ستة في كل اتجاه، وإنشاء طرق خدمة في الاتجاهين، مع توفير حركات الالتفاف الحرة المجسرة.

■ تنفيذ تقاطعين مجسرين على شارع الشيخ محمد بن زايد لتأمين حركة الدخول والخروج من وإلى موقع المعرض، الأول: «تقاطع إكسبو» ويخدم الحركة المرورية القادمة من دبي والشارقة والإمارات الأخرى، لدخول مواقف المركبات في موقع المعرض. والثاني: «تقاطع مطار آل مكتوم» ويخدم الحركة المرورية القادمة من دبي والشارقة والإمارات الأخرى باتجاه موقع المعرض، إضافة إلى أعمال طرق بطول 16 كيلومتراً.

■ تطوير تقاطع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان مع شارع إكسبو.

■ تطوير ثلاثة تقاطعات وتوسعة شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان من مسارين في كل اتجاه إلى خمسة مسارات في كل اتجاه.

■ تطوير تقاطع شارع الإمارات مع شارع إكسبو، بتحويل الدوار السابق إلى تقاطع مجسر، يوفر حركة مرورية حرة في جميع الاتجاهات، وزيادة عدد مسارات شارع إكسبو من أربعة إلى ستة في كل اتجاه، بطول ثلاثة كيلومترات، وتطوير شارع الإمارات بطول قرابة خمسة كيلومترات، وإنشاء طرق خدمية.

■ تطوير شارع إكسبو، بتنفيذ جسور بطول 2.6 كيلومتر، وطرق بطول قرابة ثلاثة كيلومترات، وزيادة عدد مسارات شارع إكسبو من ثلاثة إلى ستة مسارات في كل اتجاه، بطول ثلاثة كيلومترات، مع إضافة طرق خدمية لتحسين الوضع المروري للطرق الحالية، ورفع شارع إكسبو عند تقاطعه مع شارع الأصايل، بجسر طوله 800 متر، وسعة ستة مسارات في كل اتجاه، وإنشاء جسرين آخرين لربط شارع إكسبو بطريق الخدمة في المنطقة بطول كيلومتر واحد، لتوفير حركة انسيابية من وإلى موقع المعرض.

أحدث الحافلات

تمتاز الحافلات المخصصة لنقل زوار معرض إكسبو بمستوى عالٍ من الأمان والرفاهية والجودة.

وروعي في تصميم الحافلات وجود مدخل منخفض لتسهيل حركة الدخول والخروج، وتخصيص مكان لأصحاب الهمم، لجعل وسائل النقل الجماعي الخيار المفضل لتنقل زوار المعرض.

الجيل الجديد

تتميز محطة الغبيبة للحافلات بتصميم نموذجي فريد يجمع بين الحلول المبتكرة والفعالة للتصاميم الهندسية، وبين النظام العصري في تقديم خدمات وسائل النقل الجماعية.

كما تتميز بتكاملها مع محطات وسائل النقل الجماعي، وهي مترو دبي ووسائل النقل البحري ومركبات الأجرة.

وتشتمل على مساحات مكتبية، ومساحات لخدمة المتعاملين ومحال تجارية ومطاعم.

وتضم 50 موقفاً للحافلات، و48 موقفاً للمركبات، و34 موقفاً لمركبات الأجرة، و60 موقفاً للدراجات.

مركبات الأجرة والليموزين

وفرت هيئة الطرق والمواصلات 15 ألف مركبة أجرة ونقل فاخر (ليموزين)، لخدمة الإمارة وزوار معرض إكسبو 2020.

وأضافت 10 مركبات لخدمة أصحاب الهمم في موقع المعرض.

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