الأميري: تطوير بيئة تكنولوجية متكاملة توجّه استراتيجي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

زارت وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة، سارة الأميري، واحة دبي للسيليكون، حيث اطلعت على البنية التحتية للتكنولوجيا المتطورة لكل من مجمّع دبي الرقمي، ومركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال (ديتك)، والحرم الجديد الذكي لجامعة روتشستر للتكنولوجيا - دبي، إضافة إلى مراكز الابتكار والفضاء في الواحة.

وأكدت الأميري خلال لقائها إدارة سلطة الواحة، أن تطوير بيئة تكنولوجية متكاملة في دولة الإمارات، توجّه استراتيجي تدعمه القيادة، وتترجمه قطاعاتها المختلفة بتكامل جهودها وخططها المستقبلية، مشيرة إلى أن الوزارة حريصة على دعم وتحفيز كل المبادرات والمشروعات التي تتبنى تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، ومفاهيم واستخدامات الثورة الصناعية الرابعة، من أجل تمكين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، المتخصصة في قطاعات التكنولوجيا والابتكار، من الإسهام في النهوض بهذا القطاع الحيوي، ودعم استعدادات الدولة للتوجه نحو الـ50 عاماً المقبلة.

بدوره، قال نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبـي للسيليكون، الدكتور محمد الزرعوني، إن الواحة توفر بيئة حاضنة للابتكار، ومختبراً عالمياً للبحث وتطوير تكنولوجيا المستقبل المتقدمة، التي تحتاجها اقتصادات ومجتمعات المستقبل الذكية، سواء من خلال مجمع دبي الرقمي، الذي يوفر حزمة متكاملة من الخدمات الذكية للشركات، التي تتخذ منه مقراً لها أو مركز دبي التكنولوجي لرادة الأعمال (ديتك).

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