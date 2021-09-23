طيران الإمارات أول ناقلة تطبق جواز سفر إياتا عبر القارات

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

أكملت طيران الإمارات توفير تطبيق "جواز سفر اياتا IATA Travel Pass" لعملائها الذين يسافرون إلى جميع وجهاتها لتصبح بذلك أول ناقلة في العالم توفر هذه الشهادة الصحية الرقمية في جميع القارات وفي أعقاب التجارب الناجحة في أبريل الماضي على خطوط مختارة انطلاقا من مركزها في دبي واصلت طيران الإمارات تدريجيا توسيع حل "جواز سفر اياتا" التجريبي ليشمل 12 مسارا في يونيو الماضي ووقعت مؤخرا عقدا مع اياتا لاعتماد الحل عبر شبكتها العالمية.

ويتوفر تطبيق "جواز سفر اياتا" الآن لعملاء طيران الإمارات المسافرين من 50 مدينة ومن المتوقع أن يشمل أكثر من 120 وجهة بحلول أكتوبر المقبل.

وقال عادل الرضا الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات أن تواصل طيران الإمارات الاستثمار في التكنولوجيا والحلول الرقمية مثل جواز سفر اياتا حتى نقدم لعملائنا رحلات سلسة وتجارب لا تلامسية ونمكن فرق المطار من التعامل مع عمليات فحص المستندات بكفاءة وبما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية".

وأعرب عادل الرضا عن سعادته بالشراكة مع اياتا في تطبيق جواز السفر بدءا من التجارب المبكرة وحتى التنفيذ الكامل وسنواصل العمل معاً بشأن أي تحسينات مستقبلية لتوفير رحلات أكثر أمانا وسلاسة لعملائنا".

وقال نيكولاس كرين نائب رئيس أول العمليات والسلامة والأمن في الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن اعتماد طيران الإمارات جواز سفر اياتا سيعزز عبر شبكتها العالمية دور التطبيق كأداة رئيسية في إدارة الأعداد الكبيرة من الشهادات الصحية المطلوبة للسفر ذلك أن حفظ البيانات وإدارتها ومعالجتها آليا وبصورة آمنة سيتيح للركاب وشركات الطيران والمطارات والسلطات الحكومية إنجاز الإجراءات بسرعة وسهولة وتجنب الانتظار في الطوابير لفحص المستندات".

ويشمل المميزات الرئيسية لجواز سفر اياتا مرجعا لأحدث متطلبات السفر حيث يقدم للركاب معلومات دقيقة حول متطلبات السفر والفحوصات والتطعيم لرحلاتهم وسجل لمراكز الفحص إذ يعرض للركاب مراكز فحوصات "كوفيد-19" المعتمدة في مواقع المغادرة التي تفي بمتطلبات وجهاتهم وأيضا توثيق رقمي الذي يتيح للركاب إدارة وثائق سفرهم رقمياً بدءاً من تلقي نتائج الفحوصات وشهادات التطعيم مباشرةً من المختبرات المعتمدة ومراكز الفحص إلى مشاركة هذه المستندات بسهولة وأمان مع السلطات وشركات الطيران لتسهيل السفر.

ويمكن للمسافرين الآن الوصول إلى أكثر من 1500 مختبر لفحوصات "كوفيد-19" عبر تطبيق "جواز سفر اياتا" وهذا العدد في ازدياد متواصل.

ويستطيع مواطنو الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تسجيل شهادة اللقاح على التطبيق والعمل جار لربط مجموعة واسعة من وثائق السفر الرقمية المعتمدة لربطها بالتطبيق أو تحميلها عليه. ويمكن للمسافرين تنزيل التطبيق وتسجيل أنفسهم وإنشاء هوياتهم الرقمية باستخدام جوازات سفرهم.

وتشمل التحسينات المستقبلية تمكين العملاء من مشاركة مستنداتهم الرقمية للسفر قبل وصولهم إلى المطارات مثل شهادات التطعيم ونتائج فحوصات "كوفيد-19" لتظهر بشكل آمن وتلقائي في نظام طيران الإمارات لإنهاء إجراءات السفر ما يوفر لهم تجربة مطار سهلة وسلسة.

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