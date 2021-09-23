«الإمارات دبي الوطني» تكشف عن «الخدمات المصرفية المستقبلية» خلال «إكسبو 2020»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تكشف مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، خلال انعقاد «إكسبو 2020 دبي» في الفترة من الأول من أكتوبر المقبل حتى 31 مارس 2022، عن رؤيتها الطموحة لمستقبل الخدمات المصرفية حول العالم، كما ستقدم باقة خدمات متميزة من التجارب المصرفية على أرض الحدث للمقيمين والزوار العالميين.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة لبنك الإمارات دبي الوطني رئيس اللجنة العليا لـ«إكسبو 2020 دبي»: «انطلاقاً من ريادتنا العالمية في التقنيات الرقمية والابتكار ومكانتنا البارزة في قطاع الخدمات المالية في المنطقة، تفخر مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، بصفتها شريكاً أول رسمياً لـ(إكسبو 2020 دبي) في مجال الخدمات المصرفية، بالكشف عن الخدمات المصرفية المستقبلية خلال الحدث العالمي، حيث نستمد التزامنا الجاد من رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى ترسيخ دعائم اقتصاد مستدام وقائم على الابتكار، ونتطلع إلى دعم الموضوعات الرئيسة لـ(إكسبو 2020 دبي)، المتمثلة في الفرص والتنقل والاستدامة، من خلال معارضنا التفاعلية التي تتبنى تقنيات الجيل المقبل من التكنولوجيا لمعالجة القضايا الأكثر إلحاحاً وأكثرها تأثيراً على حياة الإنسان».

وأضاف سموه: «سيكون (إكسبو 2020 دبي) لحظة فارقة بالنسبة لنا، لاسيما أن الدولة تحتفل باليوبيل الذهبي في العام 2021، ملهمة العالم برحلتها المكللة بالإنجاز والتفوق، حيث استهلت مشوارها من قلب الصحراء وباتت اليوم منارة عالمية ومن أكثر الدول تقدماً وازدهاراً على وجه الأرض». وتابع سموه «نتطلع قدماً لإلهام زوار هذا الحدث العالمي وإطلاق حوارات إيجابية بناءة حول الإمكانات المتاحة في المستقبل».

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني رئيس مجلس إدارة «الإمارات الإسلامي»، هشام عبدالله القاسم، إن «انعقاد هذا الحدث الأول من نوعه في المنطقة يمنحنا فرصة قل نظيرها لمشاركة رؤيتنا الطموحة لمستقبل الخدمات المصرفية العالمية وتعزيز مكانتنا الريادية في الحلول المصرفية الرقمية».

وأضاف القاسم: «تأتي مشاركتنا في (إكسبو 2020 دبي) منسجمة مع إرثنا الراسخ في تقديم ابتكارات سباقة تعتبر الأولى من نوعها وتعود بأثر إيجابي ملموس وتسهم بتبسيط وتحسين حياة العملاء. وفي ضوء التزامنا العميق بدعم المجتمع والبيئة، نتطلع بشغف لتعريف العالم بالأساليب الجديدة والمستدامة للعمل والعيش وإجراء المعاملات المصرفية، في ضوء مقاربة طموحة، تعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في جعل مدينة دبي المدينة الذكية، التي تسخّر الإبداع لتتمكن من تقديم تجربة معيشية تكون الأكثر سلاسة وكفاءة وتأثيراً من نوعها».

وتابع: «باعتبارنا الشريك المصرفي الإسلامي الرسمي لـ(إكسبو 2020 دبي)، فإننا نؤمن بأن هذا الحدث سيمنحنا فرصة ثمينة للكشف عن القيم الأخلاقية للخدمات المصرفية الإسلامية، والتي تعتبر أقدم منظومة مصرفية والأكثر ارتباطاً بحياة الناس في العالم، علاوة على تعزيز وصول هذه الخدمات وقدرتها على الارتقاء بالممارسات المصرفية المسؤولة عبر أرقى الابتكارات الرقمية».

ودعماً للشعار الرئيس للمعرض «تواصل العقول وصُنع المستقبل» وموضوعاته الفرعية «الفرص والتنقل والاستدامة»، تأتي الخدمات المصرفية المستقبلية من بنك الإمارات دبي الوطني والإمارات الإسلامي تأكيداً على ريادة المجموعة على مستوى العالم في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية، من خلال استعراض دور التطور التقني والروبوتات والذكاء الاصطناعي في دعم شتى مفاصل حياتنا واستشراف المستقبل خلال العقود المقبلة بأسلوب غير مسبوق.

وتمتد منطقة «الخدمات المصرفية المستقبلية» على مساحة قدرها 3000 قدم مربعة في «شارع الوصل»، وتضم خمسة أقسام مميزة، يحتضن كل منها معارض غامرة وتفاعلية مبتكرة تسلط الضوء على الدور الذي ستلعبه البنوك في تلبية احتياجات العملاء في المستقبل، وتحقيق تطلعاتهم وأهدافهم. وستمكن هذه المعارض المبتكرة والمستقبلية ملايين الزوار من شتى أرجاء العالم من التفاعل مع شخصيات افتراضية تثري معارفهم حول المبادرات المصرفية السباقة والساعية للتصدي لتحديات المستقبل.

وتم تطوير كل معرض وتصميمه لتقديم أثر ملموس ومستدام، وليستفيد من أحدث التقنيات الناشئة، وعلوم البيانات وقوة الأنظمة المتقدمة وفرص ونماذج الأعمال الجديدة.

وتضم المعارض مفهوم الزراعة الحضرية، الذي يكشف عن الفرص المتاحة للمقيمين في الإمارات، ليكونوا مزارعين حضريين وقادرين على التصدي لتحديات الأمن الغذائي، ومعرض سوق الموسيقى الذي يسعى لردم الفجوة في الخدمات المصرفية المتواجدة ضمن بيئة أعمال يغلب عليها طابع العقود المؤقتة، والموظفين المستقلين المتعاقدين من خلال تمكين الفنانين الموسيقيين المستقلين، بوصفهم من أوائل المتعاقدين المستقلين، من إدارة معزوفاتهم وأموالهم بكفاءة، والمفهوم التعليمي المقوم بأسلوب اللعب الترفيهي الحوسبة الكمية، الذي يمكن الزوار من تمثيل شخصية مسؤول الحماية من الاحتيال في البنك، ومعرض اقتصاد البيانات الشخصية الذي يوضح كيف يمكن للأفراد المتمرسين بالتقنيات الرقمية التحكم في البيانات الشخصية المجمعة ومجهولة المصدر والاستفادة منها لتحقيق الأرباح، ومعرض المواطنة الخضراء (موضوع الاستدامة) الذي يوظف المرايا الذكية لتعليم الزوار من خلال تتبع ومكافأة إجراءاتهم الإيجابية الخضراء والصحية عبر منحهم نقاطاً خضراء ونقاط الصحة، ضمن محافظهم المصرفية لتشجيعهم على تبني أنماط حياة أكثر صحة تراعي سلامة البيئة والكوكب الذي نعيش فيه.

فروع صديقة لأصحاب الهمم

تحتضن منطقة «الخدمات المصرفية المستقبلية» في «إكسبو 2020»، فروعاً متكاملة لبنك الإمارات دبي الوطني والإمارات الإسلامي، لتقدم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية التي تغطي الخدمات الشخصية، وخدمات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخدمات الشركات والمؤسسات، والتمويل التجاري.

وستكون الفروع صديقة لأصحاب الهمم، ومزودة بتسهيلات عديدة على غرار تركيب مؤشرات أرضية ولافتات تلامسية، وسلالم بقضبان جانبية، ولافتات بطريقة «بريل»، وأجهزة صراف آلي ومكاتب دفع وكاونترات منخفضة الارتفاع وأبواب مخصصة لأصحاب الهمم. وستشمل تقنيات الدعم نظام مساعدة العملاء من ذوي الإعاقة البصرية حلقة السمع وخارطة صوتية تعمل باللمس.

ماستركارد إكسبو

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني اثنين من البرامج الحصرية لبطاقات المدفوعات لتحسين تجربة جميع زوار «إكسبو 2020 دبي»، هما: بطاقة ماستركارد إكسبو مسبقة الدفع من بنك الإمارات دبي الوطني، وبطاقة ماستركارد إكسبو الائتمانية من الإمارات الإسلامي، حيث ستزودان السياح والمقيمين بمجموعة من المزايا والصفقات والحسومات عبر أكثر من 2000 متجر ومطعم ومجموعة من مرافق الترفيه ومراكز اللياقة البدنية، علاوة على عروض خاصة مرتبطة بإكسبو 2020 دبي.

أحمد بن سعيد:

• «نتطلع قدماً لإلهام زوار هذا الحدث العالمي وإطلاق حوارات إيجابية بناءة حول الإمكانات المتاحة في المستقبل».

• «(إكسبو 2020 دبي) سيكون لحظة فارقة بالنسبة لنا، لاسيما أن الدولة تحتفل باليوبيل الذهبي في العام 2021».

هشام القاسم: «مشاركتنا في (إكسبو 2020 دبي) تأتي منسجمة مع إرثنا الراسخ في تقديم ابتكارات سباقة تعتبر الأولى من نوعها».

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