اتفاقية لتنظيم عمليات طرح وإدراج وتداول الأصول المشفرة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع عن توقيع اتفاقية مع سلطة مركز دبي التجاري العالمي، بهدف تنظيم عمليات طرح وإصدار وإدراج وتداول الأصول المشفرة، ومزاولة الأنشطة المالية المتعلقة بها في المنطقة الحرة التابعة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي.

وتنص الاتفاقية على تقّيد الجهات العاملة ضمن حدود اختصاص المركز، الحاصلة على ترخيص أو موافقة من الهيئة بموجب هذه الاتفاقية، بالأنظمة والسياسات والقرارات ذات الصلة المتعلقة بعمليات طرح وإصدار وإدراج وتداول الأصول المشفرة ومزاولة الأنشطة المالية ذات الصلة بها.

كما يتضمن الإطار التنظيمي المُطوّر الذي أرسته الاتفاقية تقديم خدمات مهنية متميزة، من خلال شراكة استراتيجية تحدد مسؤوليات والتزامات الجانبين، وتقديم دعم موثوق في الوقت المناسب لكل طرف بشأن أي أمور تقع ضمن نطاق تطبيق هذه الاتفاقية.

وستسهم الاتفاقية في دفع عجلة النمو في عمليات طرح وإصدار وإدراج وتداول الأصول المشفرة، وتعزيز استخدامات «بلوك تشين» في دولة الإمارات.

وقالت الرئيسة التنفيذية لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة، الدكتورة مريم السويدي، إنه «بمقتضى الاتفاقية ستتولى الهيئة مسؤولية الإشراف التنظيمي على عمليات طرح وإصدار وإدراج وتداول الأصول المشفرة، وترخيص الأنشطة المالية ذات الصلة بها، ضمن حدود اختصاص سلطة مركز دبي التجاري العالمي، كما ستقوم الهيئة كذلك بالإشراف والرقابة والتفتيش والتحقيق على الجهات العاملة ضمن حدود اختصاص سلطة المركز، الحاصلة على ترخيص أو موافقة من الهيئة بموجب هذه الاتفاقية».

من جانبه، قال المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، هلال سعيد المري، إن «سلطة المركز تحرص من خلال توسيع نطاق خدماتها، على تعزيز مكانتها لتصبح من المناطق الحرة المفضلة لمجتمع الاستثمار الدولي ومجتمع ريادة الأعمال».

وأضاف: «مع استمرار دبي في سعيها نحو تبني اقتصاد رقمي قائم على الإبتكار، فإن سلطة مركز دبي التجاري العالمي تسعى إلى دعم الشركات القائمة على تقنيات (بلوك تشين) والتشفير».

وتابع المري: «مع ظهور تقنيات جديدة مثل الرموز غير القابلة للاستبدال التي من المتوقع أن يكون لها دور مهم في مستقبل التجارة، وبناء على نجاحنا في تنظيم (قمة مستقبل بلوك تشين)، التي لاقت تقديراً عالمياً في هذا المجال، فإن سلطة مركز دبي التجاري العالمي تسعى إلى إيجاد بيئة مستدامة لهذه المنظومة من أجل الإستعداد للمستقبل».

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