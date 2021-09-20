«إمداد» توقع 3 عقود جديدة بـ 90 مليون درهم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «مجموعة إمداد»، مزوّد خدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة، وتتخذ من دبي مقراً لها، عن توقيعها ثلاثة عقود جديدة في شهر واحد.

وأفادت المجموعة في بيان لها، أمس، بأنه تم منح العقود إلى قسم خدمات إدارة المرافق من قبل متعاملين متميزين في قطاعات التجزئة، والرياضة، والعقارات، لافتة إلى أن قيمة العقود الإجمالية تبلغ 90 مليون درهم، ما يعكس أداء «إمداد» القوي، على الرغم من ظروف السوق الصعبة التي أعقبت جائحة «كوفيد-19» العالمية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمداد»، جمال عبدالله لوتاه، إنه «على الرغم من حالة عدم اليقين والتأثيرات الاقتصادية، فقد واصلت (إمداد) تقديم أداءٍ ثابت ومميز، وهو ما يؤكد جودة حلول إدارة المرافق لديها، وسمعتها الممتازة في القطاع».

وأضاف: «تعزز قائمتنا المتزايدة من المتعاملين مكانة (إمداد)، باعتبارها الشركة الوحيدة التي تقدم خدمات إدارة المرافق المتكاملة في الدولة، ما يساعدنا على مواصلة توسيع وجودنا في جميع أنحاء الدولة».

ولفتت «إمداد» إلى أن خطتها الشاملة لمواجهة الوباء، واستراتيجيتها القوية لاستمرارية الأعمال، ساعدت في تحقيق نمو ثابت خلال فترة الجائحة.

وأوضحت أن قسم خدمات إدارة المرافق التابع للشركة، جدّد جميع عقوده الحالية تقريباً، وسجّل أرباحاً أعلى في عام 2020، مقارنة بالعام الذي قبله. كما تمكنت «إمداد» من إدارة رأسمالها البشري بكفاءة عالية، من خلال نشر أعضاء الفريق وإعادة توزيعهم بسرعة، وذلك بما يتماشى مع احتياجات المتعاملين، كما أطلقت أدوات رقمية مختلفة لتوفير قدر أكبر من الراحة للعملاء وتحسين الكفاءة التشغيلية لفرق العمل بالشركة. ونتيجة لذلك، ظلت الشركة مزود الخدمة المفضل للبنوك في الدولة وجميع الموانئ البحرية الرئيسة، وعززت وجودها في القطاع الحكومي.

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