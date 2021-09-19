تسهيلات استثنائية للزوار والبضائع الخاصة بـ «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكدت دائرة جمارك دبي تقديمها خدمات وتسهيلات جمركية استثنائية، سواء للبضائع أو لزوار الحدث العالمي «إكسبو 2020 دبي».

وأوضحت خلال لقاء مفتوح مع مجموعات العمل والتجارة في الاجتماع الثالث للمجلس الاستشاري لـ«جمارك دبي»، أن هذا المعرض الضخم سيدفع نحو مزيد من انتعاش القطاعات الاقتصادية.

المجلس الاستشاري

وتفصيلاً، أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة المدير العام لـ«جمارك دبي»، أحمد محبوب مصبح، أن «مشروعات الخمسين» التي أعلنت عنها حكومة دولة الإمارات تمثل حافزاً قوياً، وفرصة سانحة للشركات وقطاعات الأعمال، لتنمية الصادرات واستقطاب استثمارات جديدة، وتعزيز التبادل التجاري.

وأوضح خلال لقاء مفتوح مع مجموعات العمل والتجارة، في الاجتماع الثالث للمجلس الاستشاري لـ«جمارك دبي»، أنه وردت في المشروعات زيادة الصادرات الإماراتية بنسبة 10% سنوياً إلى 10 أسواق رئيسة، ورفع قيمة التبادل التجاري مع أسواق محددة بقيمة 40 مليار درهم سنوياً، وتوفير فرص اقتصادية تهدف إلى جذب استثمارات أجنبية بقيمة 550 مليار درهم، خلال تسع سنوات.

وقال إن «جمارك دبي»، من خلال خدماتها المتطورة عالمياً، ستحرص على تحقيق هذه الاستراتيجية الطموحة، عبر توفير خدمات ذكية ومبتكرة، وتسهيلات جمركية تدعم نشاط الشركات، وتخفض الكلفة عليها، وتزيد من عائداتها التجارية، لترسيخ مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً ودولياً للتجارة وإعادة التصدير، وتحقيق طفرات في الاستثمار والتجارة.

بيانات جمركية

وكشف أن من الأخبار الإيجابية التي تؤكد على مواصلة القطاع التجاري في دبي لزخمه القوي، بعد جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، إنجاز «جمارك دبي» أكثر من 12.7 مليون بيان جمركي، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، لافتاً إلى أن 99.6% منها تم عبر القنوات والأنظمة الذكية للدائرة.

وتوقع أن تواصل معدلات التجارة الخارجية غير النفطية لدبي نموها المتصاعد خلال السنوات المقبلة، وصولاً إلى تريليونَي درهم، وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

«إكسبو 2020 دبي»

وخلال اللقاء، قال مصبح إن «جمارك دبي» قدمت خدمات وتسهيلات جمركية استثنائية، سواء للبضائع أو لزوار الحدث العالمي «إكسبو 2020 دبي»، الذي تفصلنا عن انطلاقته أيام معدودة، مشيراً إلى أن هذا المعرض الضخم سيدفع نحو مزيد من انتعاش القطاعات الاقتصادية.

وأضاف أن من الخدمات التي تقدمها «جمارك دبي» على مدار الساعة للتسهيل على العارضين والمسافرين، قناة «إكسبو 2020 الجمركية الذكية» التي طورتها الدائرة، ودفتر الإدخال المؤقت، ومنظومة التدقيق الذكي، وقناة الأعمال المتكاملة B2G، وتطبيق الإفصاح المبكر الذكي للمسافرين، لافتاً إلى أن خدمات «جمارك دبي» أصبحت نموذجاً يحتذى في العمل الجمركي، إذ بلغت نسبة سعادة المتعاملين بخدمات «جمارك دبي» الذكية 98%.

التجارة الخارجية

وتم خلال اللقاء كذلك استعراض الجهود للوصول بتجارة دبي الخارجية إلى تريليوني درهم، والخطط المتبعة لتحقيق هذا الهدف، ومنها تعزيز دور «برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد»، الذي يستحوذ على 74% من المعاملات الجمركية، والتطوير الكبير في منصة دبي التجارية، المرتبطة مباشرة مع «إكسبو»، إذ يُتوقع أن يبلغ عدد المعاملات المنجزة عبر المنصة 21.6 مليون معاملة في عام 2022.

ومن ضمن الجهود أيضاً: فتح جسور جديدة للتجارة، إذ حققت زيادة في المبادلات التجارية مع الشركاء، ومبادرة «الجواز اللوجستي العالمي»، وسوق التجار في المنطقة الحرة لجبل على «جافزا».

التجارة الإلكترونية

كما تم التطرق إلى «استراتيجية دبي للتجارة الإلكترونية»، التي تستهدف تعزيز مكانة دبي منصةً لوجستيةً عالميةً للمنطقة، ليبلغ حجم التجارة الإلكترونية 12 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2023، وذلك عبر عدد من المبادرات المحفزة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة حصة الشركات الموجودة بإمارة دبي في التوزيع المحلي والإقليمي للتجارة الإلكترونية إلى 24 مليار درهم بحلول عام 2022، عبر خفض الكلفة الإجمالية لعمليات التجارة الإلكترونية بنسبة 20%، التي تتضمن تكاليف السلع المرتجعة، والتخزين، والرسوم الجمركية، والقيمة المضافة والنقل، وخطة «جمارك دبي» لتطوير مبادرة منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود، التي تعمل على تحويل دبي منصة عالمية للتجارة الإلكترونية.

الأمن الغذائي والصحي

استعرض رئيس مجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات، رامي زكي، الفرص لتحقيق مزيد من التعاون بين القطاعين العام والخاص، لافتاً إلى أن المجموعة تسعى إلى توفير قنوات للتواصل الفاعل مع الحكومة، في مجالات الأعمال والاستثمار والأنشطة التجارية، من خلال تبادل الخبرات، وأفضل الممارسات العالمية، وتعزيز موقع دولة الإمارات ودبي مركزاً عالمياً للتجارة ومزاولة الأعمال.

بدوره، تناول رئيس مجموعة سلسلة الإمداد والخدمات اللوجستية، رافي كوتشي مانتشي، تعامُل دولة الإمارات الديناميكي لاحتواء الآثار المترتبة على جائحة «كوفيد-19»، مشيراً إلى التوجه العالمي لأتمتة الإجراءات، التي تعد أحد أهم الدروس المستفادة من الجائحة، وأكد أن منظومة الأمن الغذائي والصحي في الإمارات أثبتت فاعليتها بامتياز.

• قناة «إكسبو 2020 الجمركية الذكية» تعد من الخدمات التي تقدمها «جمارك دبي» على مدار الساعة للتسهيل على العارضين والمسافرين.

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