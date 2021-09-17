غرفة دبي تعرّف بالمشهد الاقتصادي للإمارة والفرص في قطاع الإنشاءات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

نظمت غرفة دبي في مقرها على هامش معرض «الخمسة الكبار 2021» الذي اختتم فعاليات في دبي، أخيراً، لقاء أعمال بين ممثلي القطاع الخاص في دبي ووفود زائرة للمعرض تمثل شركات عالمية مختصة بمجال الإنشاءات، وذلك للتعريف بالمشهد الاقتصادي في دبي عموماً، وقطاع الإنشاءات على وجه الخصوص.

وذكرت الغرفة، في بيان أمس، أن اللقاء كان منصة لجمع رجال الأعمال في دبي مع نظرائهم المشاركين في المعرض من جميع أنحاء العالم، حيث ناقش الحاضرون الفرص الاقتصادية والاستثمارية بالإمارة، وأوضاع سوق الإنشاءات وقطاع البناء، والفرص المتاحة في هذه الأسواق الواعدة، لاسيما مع استعداد دبي لتنظيم معرض «إكسبو 2020» في أكتوبر المقبل.

وقال مدير إدارة العلاقات الدولية في غرفة دبي، حسن الهاشمي، خلال كلمته الترحيبية أمام المشاركين، إن اللقاء هذا العام يأتي في الوقت الذي يشهد فيه قطاع البناء في دولة الإمارات انتعاشاً متواصلاً، إذ تعتبر دبي مركز استقطاب للمستثمرين في صناعة البناء العالمية، وتمتلك مزايا تنافسية مختلفة، مثل بنيتها التحتية العالمية وبيئة الأعمال المحفزة للنمو.

وأضاف أن الغرفة تهدف من تنظيم لقاءات الأعمال خلال فترة المعارض والفعاليات الاقتصادية المتنوعة التي تستضيفها إمارة دبي، إلى بناء روابط متينة من العلاقات بين الشركات العاملة في قطاع الإنشاءات في الدولة والعالم.

وأفاد بأن تنظيم اللقاء، يأتي في إطار جهود الغرفة لدعم نمو الأعمال في دبي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، وتسهيل التواصل بين فئات مجتمع الأعمال في الإمارة، ما ينعكس إيجاباً في تعزيز العلاقات الثنائية بين المعنيين في قطاع العقارات والتشييد والبناء، وبالتالي المساهمة في تطوير ونمو القطاع في دبي.

تنظيم اللقاء يأتي في إطار جهود «الغرفة» لدعم نمو الأعمال في دبي، والارتقاء بمستوى الخدمات.

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