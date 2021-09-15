منصور بن زايد: القيادة الرشيدة حريصة على النهوض بالكفاءات الوطنية

المصدر: أبوظبي ■ وام

أكد سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أهمية حزمة «مشاريع الخمسين»، التي تعكس حرص القيادة الرشيدة على مستقبل أبنائها، إيماناً منها بضرورة توفير أفضل الفرص لهم وتمكينهم من أخذ مواقعهم الوظيفية في سوق العمل، بما يتوافق مع رؤية صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال سموّه، خلال ترؤسه، أمس، اجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي، إن «هذه القرارات ستنعكس إيجابياً على جذب المواطنين للعمل في القطاع المصرفي ودمجهم ضمنه، ليكون لهم دور في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق نقلة تنموية نوعية في دولة الإمارات، تحقيقاً للمبادئ الـ10 التي تقوم عليها رؤية الدولة للـ50عاماً المقبلة»، موجّهاً سموّه «المركزي» بضرورة تبنّي هذه المبادئ، من خلال القطاع المالي والمصرفي.

وأضاف سموّه أن «هذه المشاريع هدفها النهوض بالكفاءات الوطنية في التنمية، لتكون مسهمة في زيادة مكتسبات الدولة، إلى جانب تنشئة جيل من الخبرات الوطنية القادرة على قيادة قطاعات الأعمال في المستقبل».

وناقش المجلس موضوعاً مقدماً من إدارة الإنفاذ بقطاع الرقابة على البنوك والتأمين، حول الإجراءات المتخذة ضد منشآت مالية مخالفة لتعليمات وأنظمة «المركزي»، ووافق على تلك التدابير. وشملت الإجراءات فرض غرامات بحق ست شركات صرافة، بمبلغ إجمالي قدره 17.311 مليون درهم، كما وافق المجلس على إلغاء ترخيص «العربية للصرافة» وشطب اسمها من سجل التراخيص.

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