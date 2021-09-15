«تعاونية الاتحاد»: 72% نسبة التوطين في الوظائف العليا

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكدت «تعاونية الاتحاد» التزامها خطتها الاستراتيجية لزيادة نسبة التوطين بجميع فروعها ومراكزها المنتشرة في دبي، مشيرة إلى أن نسبة توطين الوظائف العليا وصلت في «التعاونية» إلى أكثر من 72% حتى الآن، ونفذت مبادرات عدة لاستقطاب الكفاءات المواطنة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«تعاونية الاتحاد»، خالد حميد بن ذيبان الفلاسي، إن «التعاونية» قطعت شوطاً كبيراً في مجال التوطين، بناءً على توجيهات قيادة الدولة، ودعماً وتعزيزاً لتطلعاتها المستقبلية، التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، وتطوير مهارات الشباب المواطنين، وقدراتهم للانخراط بأسواق العمل، لافتاً إلى أن «التعاونية» تسعى إلى توظيف وتدريب الكوادر الوطنية لدعم مسيرة النجاح والتميز في الدولة، إذ يعتبر أحد أهم الأهداف الاستراتيجية، وفي مقدمة أهدافها للريادة في مجال التجارة بالتجزئة.

وكشف الفلاسي أن عدد الموظفين المواطنين الذين يعملون تحت مظلة «تعاونية الاتحاد»، وصل إلى 453 موظفاً مواطناً، موضحاً أن «التعاونية» سعت إلى توطين الوظائف العليا، والتي وصلت نسبتها إلى ما يزيد على 72% حتى الآن، وذلك كون أفضل طريق لتبني فكرة التوطين، هو توطين الوظائف صاحبة القرار.

وتابع: «تمكنت (تعاونية الاتحاد) من أن تتبوأ مراكز متقدمة في القطاع الخاص، بفضل توفيرها فرص عمل للشباب الإماراتي، ووظائف ذات مسارات واضحة ودقيقة، تناسب مؤهلاتهم الدراسية، حيث وصلت نسبة التوطين في الوظائف القابلة للتوطين بعد استبعاد العمالة إلى 37% حتى الآن، نتيجة للجهود المتفانية في استقطاب الشباب المواطن من ذوي الكفاءات للعمل في التعاونية».

وأكد أن «تعاونية الاتحاد» تعمل على استقطاب الموارد البشرية الوطنية من جميع الفئات، للعديد من الوظائف في بعض المهن المستهدفة لديها، مثل: محصّل وأمين صندوق، منسق خدمة المتعاملين، مدخل بيانات، خدمة إسعاد المستهلكين، بما يضمن تحقيق التطلعات الوظيفية للكفاءات الوطنية، إذ يتم تأهيلهم وتدريبهم وإرشادهم.

أضاف الفلاسي أن «التعاونية» وضعت التوطين ركيزة أساسية، وسعت إلى تحقيق هذا الهدف، من خلال تنفيذ برامج ومشروعات عدة، لاستقطاب الكفاءات المواطنة، منها الأيام المفتوحة للتوظيف التي تستهدف زيادة نسبة التوطين لحملة شهادة البكالوريوس وشهادة الثانوية العامة.

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