رؤساء دول و30 وزيراً ومسؤولاً حكومياً في «المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشفت «غرفة دبي» أن الدورة السادسة من «المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال» التي تنظمها «الغرفة» و«إكسبو 2020 دبي»، برعاية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تحت شعار «التجارة تقود مستقبل التحولات الاقتصادية»، تستقطب مشاركة رفيعة المستوى تتمثل في عدد من رؤساء الدول، وأكثر من 30 وزيراً ومسؤولاً حكومياً رفيع المستوى من مختلف دول القارة الإفريقية.

وستشهد دورة المنتدى التي تُقام في «مركز دبي للمعارض» ضمن فعاليات «إكسبو 2020 دبي»، خلال يومي 13 و14 أكتوبر المقبل، حضور كل من رئيس موزمبيق، فيليب نيوسي، ورئيس الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكيدي، ونائب رئيس زيمبابوي، كونستانتينو تشيونجا، ورئيس وزراء مالي السابق، شيخ موديبو ديارا، ورئيس بوتسوانا السابق، فيستوس موجاي.

نافذة أمل

وقالت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لـ«إكسبو 2020 دبي»، ريم الهاشمي، إن دول العالم المشاركة في «إكسبو 2020 دبي» حريصة على تعزيز علاقاتها مع إفريقيا؛ وسيكون المنتدى ملتقى مهماً جداً، إذ ستتمكن دول القارة من استعراض خططها وإنجازاتها، واستقطاب الاستثمارات والحلول المناسبة لتحدياتها، إضافة إلى بناء علاقات جديدة مع دول العالم.

وأضافت: «ستكون هذه التجربة على مدى ستة أشهر في أول حدث دولي بهذا الحجم منذ بدء جائحة (كوفيدــ19)، والأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، نافذة أمل لمجتمع الأعمال العالمي، كما تمثل هذه التجربة فرصة غير مسبوقة لالتقاء الشركات بمختلف أحجامها، والمنظمات الدولية والمؤسسات الحكومية من أنحاء العالم، من أجل اقتصاد عالمي أكثر تنوعاً ومرونة، وللإلهام ببيئة أعمال نابضة بالحياة وتحقيق نمو مستدام».

ريادة وقيادة

بدوره، قال المدير العام لـ«غرفة دبي»، حمد مبارك بوعميم، إن «الاهتمام والحضور رفيع المستوى من الرؤساء والقادة والمسؤولين الحكوميين الكبار لفعاليات المنتدى، يعكس مكانته كمنصة عالمية للتعرف إلى الفرص الاستثمارية في القارة الافريقية، ويؤكد في الوقت ذاته ريادة إمارة دبي ودولة الإمارات في قيادة مرحلة التعافي الاقتصادي من تداعيات (كوفيد-19)».

وأكد أن المنتدى يأتي في مرحلة مهمة لاكتشاف فرص ما بعد تداعيات الأزمة، ولاسيما في القارة الإفريقية التي تعد واحدة من أهم الأسواق الاستثمارية عالمياً، مشيراً إلى حرص «غرفة دبي» بشكل دائم على بناء جسور التواصل بين قطاعات الأعمال، بما يرسخ دورها شريكاً أساسياً ولاعباً رئيساً في تحقيق التنمية الاقتصادية في الإمارات، من خلال إتاحتها الفرصة أمام مجتمع الأعمال والشركات الوطنية والمحلية لتعزيز حضورها عالمياً.

وسيتم خلال المنتدى بحث فرص التعاون الاستراتيجي بين الجهات الإفريقية والإماراتية، ومناقشة مسائل تبني الابتكارات والحلول الرقمية.

مسؤولون حكوميون

تشهد الدورة السادسة من «المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال»، مشاركة رئيس وزراء حكومة جيرسي، وأكثر من 30 وزيراً ومسؤولاً حكومياً، بمن فيهم خمسة وزراء من غانا، وأربعة وزراء من أنغولا، وستة وزراء من إثيوبيا، ووزيرين من كل من ليبيريا، وأوغندا، وزيمبابوي، إضافة إلى وزير من كل من: بوتسوانا، كينيا، ساحل العاج، موريشيوس، موزمبيق، ناميبيا، النيجر، سيشيل، السنغال، الكونغو، مملكة ليسوثو، إضافة إلى مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى من رواندا، وكينيا، والأمين العام لمنظمة «كوميسا».

«المنتدى» يستكشف فرص ما بعد الجائحة.. وإفريقيا واحدة من أهم الأسواق الاستثمارية عالمياً.

«إكسبو 2020 دبي» فرصة غير مسبوقة لالتقاء الشركات والمنظمات الدولية من أجل اقتصاد عالمي أكثر تنوعاً ومرونة.

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