«اتصالات» تعتزم تعيين 100 خريج مواطن بنهاية 2021

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة اتصالات أمس، عن عزمها تعيين 100 خريج مواطن بنهاية العام الجاري على أن يتم تعيين 25 خريجاً خلال سبتمبر الجاري، وذلك في إطار التوجهات الحكومية لـ«مشاريع الخمسين»، في وقت أكدت فيه شركة «أوكلا» Ookla العالمية المتخصصة في اختبار سرعة النطاق العريض وشبكات الهاتف المحمول وتحليل سرعة تنزيل وإرسال البيانات، تفوق شركة «اتصالات» عالمياً، للعام الثاني على التوالي، واحتفاظها بلقب «شبكة الهاتف المحمول الأسرع في العالم» عن عام 2021.

برنامج الخريجين

وأوضحت «اتصالات» في بيان لها، أن الإعلان يتزامن مع إطلاقها لبرنامج الخريجين في الذكاء الاصطناعي بعد أن نظمت الشركة «هاكاثون»، يعد الأول من نوعه، وشهد إقبال الكفاءات الإماراتية على وضع حلول مبتكرة لمجموعة من التحديات ذات الصلة.

وأضافت أن برنامج الخريجين الجديد، ينعقد على مدار تسعة أشهر وينقسم إلى مرحلتين، الأولى في سبتمبر الجاري والثانية في ديسمبر، مشيرة إلى أن البرنامج يتيح للخريجين الإماراتيين الفرصة للحصول على الخبرات العملية في تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة والأمن السيبراني.

وقالت الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة اتصالات، دينا علي المنصوري، إن قرار تعيين دفعة من المواطنين الإماراتيين يأتي تفاعلاً مع توجهات الحكومة الرشيدة لدولة الإمارات، ولتدلل من جديد على أن المجموعة مستمرة في السير على نهج القيادة وتسريع عملية التوطين، مسخرة كل إمكاناتها وقدراتها بما يصبّ في مصلحة الوطن والمواطن.

ولفتت المنصوري إلى أن هذه الخطوة تتزامن مع إطلاق برنامج الخريجين في الذكاء الاصطناعي، الذي يعد جزءاً من الجهود المتواصلة للشركة للاستثمار في الكوادر الإماراتية ودعم المسيرة المهنية لأبناء الدولة في المجالات الرقمية بالارتكاز على الخبرات المكثفة التي تمتلكها الشركة في تلك الميادين.

الشبكة الأسرع

إلى ذلك، أكدت شركة «أوكلا» Ookla العالمية المتخصصة في اختبار سرعة النطاق العريض وشبكات الهاتف المحمول وتحليل سرعة تنزيل وإرسال البيانات، تفوق شركة «اتصالات» عالمياً، للعام الثاني على التوالي، باحتفاظها بلقب «شبكة الهاتف المحمول الأسرع في العالم» عن عام 2021.

ويعزّز هذا الإنجاز العالمي من مكانة دولة الإمارات تزامناً مع حلول الذكرى الـ50 على تأسيسها، لتصبح الدولة بذلك الأسرع عالمياً على مؤشر سرعة الهاتف المحمول.

وتسلم جائزة «أوكلا»، الرئيس التنفيذي لعمليات «اتصالات الإمارات»، مسعود م. شريف محمود، وذلك في مقر «اتصالات» بدبي، بحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات، المهندس حاتم دويدار.

معدل قياسي

ووفقاً لـ«أوكلا»، فقد نجحت «اتصالات» في تحقيق معدل قياسي لسرعة التنزيل بلغ 193.88 ميغابت بالثانية بتصنيف 153.05 في نقاط السرعة، لتكون المشغل الوحيد حول العالم الذي يحصل على تصنيف أعلى من «150» نقطة، كما حصلت «اتصالات» على لقب «أسرع شبكة للنطاق العريض الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي» عن الربعين الأول والثاني من عام 2021.

وقال الرئيس التنفيذي وأحد مؤسسي «Ookla»، دووغ ساتلس: «يسرنا الإعلان عن حصول (اتصالات) على لقب (شبكة الهاتف المحمول الأسرع في العالم)، إضافة إلى لقب (أسرع شبكة للنطاق العريض الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي)، ويعكس هذا الإنجاز مدى تفوق أداء (اتصالات) في الربعين الأول والثاني من عام 2021، وفقاً لتحليلات شاملة من Ookla مبنية على اختبارات السرعة».

دعم لا محدود

بدوه، قال الرئيس التنفيذي لعمليات «اتصالات الإمارات»، مسعود م. شريف محمود، إن هذا الإنجاز الدولي يبرهن أهمية العزيمة والجهود الصادقة للقيادة لبناء دولة متميزة في جميع القطاعات، ولأن تصبح دولة الإمارات في صدارة المشهد الرقمي إقليمياً وعالمياً.

وعزا مسعود هذا الإنجاز الكبير، إلى الدعم اللامحدود الذي تتلقاه «اتصالات» من القيادة، عبر سلسلة غير متناهية من المحفزات وتوفير البيئة اللازمة لاعتلاء مراتب الصدارة، إضافة إلى استراتيجية «اتصالات» المرنة والمتجددة والمتمثلة في «قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات»، ما أسهم في مسيرتها لبناء أحدث وأفضل شبكات الاتصالات في الأسواق التي تعمل فيها، أثناء سعيها لتعزيز القيمة المضافة لكل شركائها، وتحقيق أهدافها في ريادة الابتكار الرقمي نحو مستقبلٍ أفضل.

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