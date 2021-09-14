«موانئ أبوظبي» تؤجر 2.2 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، تأجير أكثر من 2.2 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية، التابعة لقطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة، لشركات محلية وإقليمية ودولية، خلال النصف الأول من عام 2021، ما يسلط الضوء على تنامي الطلب على الأراضي الصناعية منذ مطلع العام الجاري، على الرغم من تبعات جائحة «كوفيد-19» على الشركات، حيث تركز الطلب في عدد من القطاعات، في مقدمتها المعادن، والأغذية، والسيارات، والتكنولوجيا، والكيماويات.

ويأتي هذا الإنجاز في أعقاب إعلان المجموعة الأخير، استكمال أعمال تطوير 1.38 مليون متر مربع من المساحات التجارية ومرافق التجزئة في مدينة «رحايل» للسيارات، التي تعد أول مركز متكامل لقطاع السيارات في المنطقة، والمخصص لجميع الأنشطة والخدمات المساندة المتعلقة بالقطاع.

المدن الصناعية

ويشتمل قطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة، التابع لمجموعة موانئ أبوظبي، على 550 كيلومتراً من الأراضي الصناعية والتجارية، ويضم كلاً من: مدينة خليفة الصناعية، و«زونزكورب»، اللتين سجلتا زيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في النصف الأول من عام 2021، بفضل الطلب الناتج عن قطاعات التجارة الإلكترونية، واللدائن، والخدمات اللوجستية والصناعات الخفيفة.

ويعمل القطاع على إطلاق عدد من المشروعات الضخمة، مثل «مجمّع علوم الحياة»، الذي جرى تصميمه لتلبية الاحتياجات المتنامية للقطاعات الحيوية مثل الأدوية، والمعدات الطبية، والبحوث والتطوير، والتعليم، وغيرها من المجالات المتعلقة بالصحة.

وتضم المناطق الصناعية في إمارة أبوظبي حالياً أكثر من 1500 شركة، من بينها بعض أبرز الشركات الصناعية العالمية في قطاعات التصنيع، وعلوم الحياة والأدوية الحيوية، والأغذية والتقنيات الزراعية، والآلات والمعدات، والخدمات البحرية واللوجستية، والكيماويات، واللدائن.

نمو متواصل

وقال رئيس قطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، عبدالله الهاملي، إن زيادة الطلب على الأراضي المخصصة للتأجير في أبوظبي لأغراض تجارية ولوجستية وصناعية، هو مؤشر واضح على النمو المتواصل لمنظومة الأعمال في الإمارة، التي تواصل التطور بدعم من السياسات الحكومية، ورؤية قيادتنا الرامية إلى ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي كمركز صناعي وتجاري ولوجستي عالمي.

مشروعات ضخمة

ويشهد قطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة، التابع للمجموعة، عدداً من المشروعات المؤثرة والضخمة، إذ تعتزم «شركة هيليوس للصناعة» استثمار أكثر من 3.67 مليارات درهم (مليار دولار) خلال الأعوام المقبلة، في تأسيس منشأة صناعية لإنتاج «الأمونيا الخضراء» في مدينة خليفة الصناعية، وتبلغ القدرة الإنتاجية المتوقعة للمنشأة عند استكمالها نحو 200 ألف طن من الأمونيا الخضراء، باستخدام 40 ألف طن من الهيدروجين الأخضر.

كما تشهد «زونزكورب» حالياً تطوير مشروع «بلوك 7»، وهو مجمّع يمتد على مساحة 820 ألف متر مربع، مصمم لدعم القطاعات المستندة إلى الابتكار، ويشتمل على بنى تحتية متطورة، وخدمات متميزة، والربط بين أماكن العمل الذكية، والتي تستفيد جميعها من مزايا المنظومة المتكاملة في «زونزكورب» التي توفر منصة مثالية للشركات الناشئة العاملة في مجال صناعات التكنولوجيا المتقدمة في إمارة أبوظبي.

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