«الدفاع المدني» في دبي تربط مباني «إكسبو» بنظام المراقبة الذكية

المصدر: محمد فودة ■ دبي

أكد مدير الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، جاهزية «الدفاع المدني» بدبي للاضطلاع بدورها الريادي والوطني في الحدث العالمي، الذي تستضيفه دولة الإمارات في إمارة دبي، وفق حزمة من الخطط الاستباقية والتشغيلية المتكاملة، والاستراتيجيات التي تضمن سلامة وحماية المشاركين والزوار، إذ تتأهب الفرق الميدانية والوحدات التخصصية لأداء دورها بمهنية عالية على مدار 24 ساعة، ضمن أفضل الممارسات العملية والتطبيقية الناجحة.

وكشف عن ربط جميع مباني «إكسبو» بنظام المراقبة الذكية «7×24» على مدار الساعة، تعزيزاً لإجراءات السلامة والحماية والوقاية، والتأكد من وضعها محل التنفيذ لضمان حماية المشاركين والزوار، وذلك خلال اجتماع ترأسه لمناقشة الخطة الأمنية واستعراض الترتيبات الخاصة بخطط العمل التنفيذية، لتأمين الأنشطة والفعاليات المصاحبة لمعرض إكسبو 2020.

واطلع المطروشي على جاهزية غرف العمليات الرئيسة ورجال الإطفاء والإنقاذ، والخطط التشغيلية لقطاعات الإطفاء والإنقاذ، والخدمات الذكية، والموارد والخدمات المساندة، لتنفيذ المهام التي يضطلع بها «الدفاع المدني» في دبي باحترافية ومهنية في العمليات الرئيسة والمساندة، وفق أفضل المعايير والممارسات التطبيقية والعملية العالمية. وناقش التقارير العملية والخطط الموضوعة من كل قطاع، وفق أعلى مؤشرات الأداء المهني المتميز، ضمن مسؤوليات وأولويات خطة تأمين إكسبو 2020.

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