«الاتحاد للطيران» تدخل تحسينات على خدمة «مُعتمد للسفر»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة الاتحاد للطيران أمس، عن ترقية خدمتها «مُعتمد للسفر» لتوفير خدمة أكثر خصوصية وانسيابية عبر موقعها: (etihad.com)، مشيرة إلى أنه من شأن الترقية الجديدة، تسريع إجراءات الخدمة وتسهيلها لضيوف «الاتحاد» والتحقق من صحة وثائقهم ذات الصلة بـ«كوفيد-19» قبل التوجه إلى المطار.

وأفادت الناقلة في بيان، بأنه قبل موعد السفر بسبعة أيام، سيتسلم الضيوف بريداً إلكترونياً شخصياً لإخطارهم بالمستندات المطلوبة لوجهتهم، لافتة إلى أنه يمكن تحميل هذه المستندات بشكل مباشر على صفحة إدارة الحجوزات على موقع: (etihad.com) قبل 72 ساعة من موعد إقلاع الرحلة.

وأوضحت أن خاصية الموقع الجديدة، تستبدل نظام رفع الملفات عبر البريد الإلكتروني، الذي أطلقته الناقلة في مايو 2021، مشيرة إلى أن الآلية الجديدة، سترشد المسافرين إلى طريقة رفع الملفات المطلوبة بالتحديد للحصول على اعتماد السفر المطلوب لوجهة المسافر المقصودة.

وأضافت الشركة أنه ستتم مراجعة المستندات بعد إرفاقها وسيتسلم الضيوف رسالة على بريدهم الإلكتروني تؤكد إذا كانوا مستوفين جميع الاشتراطات اللازمة للرحلة، كما سيتمكن المسافرون من التحقق من حالة طلبهم في أي وقت من خلال تسجيل الدخول إلى صفحة إدارة الحجوزات على: (etihad.com).

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