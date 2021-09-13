«حرة الحمرية» تستعرض امتيازاتها في «الخمسة الكبار»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشفت هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، خلال مشاركتها في معرض «الخمسة الكبار»، عن التطوّرات التي تشهدها، لاسيما في أراضيها ومستودعاتها المجهزة للاستخدام الفوري والبنية التحتية المتطوّرة والمساحة الصالحة لكل الصناعات الخاصة بقطاع البناء والتشييد، فضلاً عن الامتيازات التي تقدمها من توفير مختلف الوسائط اللوجستية بكفاءة عالية، ومجموعة واسعة من المنتجات لتلبية احتياجات مختلف الشركات.

وأشارت الهيئة إلى أنها تقدم نظام أعمال متكاملاً يوفر جميع الخدمات تحت سقف واحد، ويتضمن مجموعة من الخدمات الإدارية والترخيص.كما أعلنت عن أحدث التطوّرات الجارية على صعيد مشروعاتها، التي تهدف إلى استيعاب التدفق المتزايد لكبرى الشركات الدولية والمتعددة الجنسيات الراغبة في بناء حضور قوي ضمن الأسواق الإقليمية.

وأفادت بأن منصّتها في المعرض شهدت إقبالاً كبيراً من المستثمرين والزوّار، الذين أبدى العديد منهم رغبة في التعرف عن قرب إلى فرص الاستثمار.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news