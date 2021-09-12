معظم المهنيين في الإمارات يشعرون بالحماس تجاه مستقبل سوق العمل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أظهر استبيان جديد أجراه موقع «بيت.كوم» للوظائف في الشرق الأوسط، بالتعاون مع «يوجوف» المؤسسة المتخصصة بأبحاث السوق، أن نحو سبعة من 10 مجيبين (70%) شاركوا بالاستبيان في دولة الإمارات يتوقعون أن تسهم العوامل التقنية (مثل التحول الرقمي، والأتمتة، والذكاء الاصطناعي، وغيرها) في تغيير طبيعة العمل مستقبلاً.

وأشارت نتائج الاستبيان الذي حمل عنوان «مستقبل سوق العمل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2021»، إلى أن الغالبية العظمى من المهنيين (85%) يشعرون إما بالثقة تجاه مستقبل سوق العمل ويعتقدون بأنهم سيحققون النجاحات المهنية، أو يشعرون بالحماس تجاه مستقبلهم المهني ويتطلعون إلى عالم مليء بالفرص.

وبينما أظهرت النتائج التي كشف عنها في بيان اليوم، أن المهارات الشخصية مثل إدارة الوقت (99%) والتواصل (98%) تكتسب أهمية كبيرة حالياً، أكد أكثر من نصف المجيبين أن المهارات التقنية والمهارات الشخصية ستكون بالقدر نفسه من الأهمية بعد 10 سنوات من الآن.

من ناحية أخرى، يعتقد 37% من المجيبين أن المهارات التقنية وحدها ستكون أكثر أهمية، فيما يعتقد 9% أن المهارات الشخصية وحدها ستكون الأكثر أهمية.

وتركز الشركات في الإمارات على توظيف الكفاءات والاحتفاظ بها بشكل استراتيجي.

وبحسب المجيبين، ستكون مهارات التفكير الإبداعي (92%)، والحاسوب (90%)، والرؤية الاستراتيجية (88%)، والتواصل (87%) أكثر أهمية خلال السنوات الـ10 المقبلة.

وتعتبر الخبرة الوظيفية السابقة (87%) وطريقة عرض السيرة الذاتية والرسالة التعريفية (83%) من أهم العوامل لتوظيف الكفاءات حالياً. كما يلعب التوافق الثقافي (75%) والتنوع (74%) والتخصص الدراسي (72%) دوراً رئيساً أيضاً في اتخاذ قرارات التوظيف.

وقال المجيبون إن الخبرة الوظيفية السابقة (77%) ستبقى العامل الأكثر تأثيراً على قرارات التوظيف في المستقبل، يليها التخصص الدراسي (73%) والتنوع (70%).

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