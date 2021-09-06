«كهرباء الشارقة» تطلق برنامجاً تدريبياً لتعزيز قدرات موظفي «الهيئة»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «شارم» SHRM الأميركية لإدارة الموارد البشرية، بهدف إطلاق برنامج تدريبي متخصص لتأهيل مسؤولي الموارد البشرية في الهيئة، وتطوير وتحسين مهارات الموظفين وقدراتهم وإمكاناتهم، وكفاءاتهم التخصصية والفنية.

ووفقاً لبيان صدر، أمس، وقّع المذكرة المدير التنفيذي للهيئة، عبدالله عبدالرحمن الشامسي، والمدير التنفيذي ورئيس الأعمال التجارية في «شارم»، فيفك أرورا.

وأوضح الشامسي أن «البرنامج التدريبي يهدف إلى تحليل الفجوات وتعزيز قدرات موظفي الهيئة، وتعزيز كفاءة وتنافسية المسؤولين والعاملين في إداراة الموارد البشرية، من خلال منظومة متكاملة لتأهيل موظفي الموارد البشرية، وتمكينهم من الحصول على شهادات مهنية متخصصة في هذا المجال، على أن يتم ذلك وفق مراحل عدة، تشمل تقييم مهارات موظفي الموارد البشرية وتحليل الوضع الحالي، وإعداد خطط التطوير، من أجل بناء وتحسين وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الموارد البشرية».

وأضاف أن «استراتجية الهيئة تتضمن عدداً من المرتكزات التطويرية للكفاءات التخصصية في الموارد البشرية، لتقديم أفضل الخدمات للموظفين».

وأشار الشامسي إلى أن البرنامج الجديد يعدّ من البرامج المهنية المهمة، التي تتمتع بصدقية وُسمعة عالمية في مجال الموارد البشرية، حيث ينفذ بالشراكة مع «SHRM» التي تعدّ من أهم الشركات المتخصصة في تنمية المهارات والكوادر البشرية حول العالم، وذلك باستخدام تقنيات التعلم الذاتي والتدريب الإلكتروني الرقمي للمنتسبين، إضافة الى الاختبارات.

وأكد أن تنفيذ هذا البرنامج التدريبي المتكامل يهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى لمواصلة التعلم، وتحفيز موظفي الموارد البشرية على رفع مستوى مهاراتهم وكفاءاتهم التخصصية وصقل مهاراتهم بشكل مستمر، وتنمية معارفهم بموضوعات إدارة الموارد البشرية وكل ما هو جديد في هذا المجال، بما يسهم في تطوير منظومة العمل، وخلق بيئة عمل ديناميكية جاذبة لأصحاب المواهب والكفاءات، وذلك استجابة للتحديات ومتطلبات تطوير العمل.

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