«سيرفيو» تفوز بعقود خدمات إدارة مرافق لـ 14 جناحاً في «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي . الإمارات اليوم

أعلنت شركة «سيرفيو» المتخصصة في مجال إدارة المرافق بدولة الإمارات وإحدى الشركات التابعة لـ«شركة الاتحاد العقارية»، عن فوزها بـ14 عقداً لتوفير الخدمات المتكاملة لإدارة المرافق لـ14 جناحاً مشاركاً في معرض «إكسبو 2020 دبي» المقرر انطلاقه مطلع أكتوبر المقبل.

وأكدت الشركة أن العقود الـ14 الجديدة تعتبر الإضافة الأحدث لاتفاقات «سيرفيو» مع الأجنحة المشاركة في «إكسبو 2020 دبي»، إذ سبق وأن فازت بعقد توفير خدمات الموارد البشرية، وتعهيد القوى العاملة لمصلحة جناح المملكة المتحدة.

وأوضحت «سيرفيو» في بيان لها، أمس، أن قيمة العقود تبلغ 18 مليون درهم، وستوفر بموجبها خدماتها لأجنحة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 30 ألف متر مربع على أرض «إكسبو 2020 دبي»، مستعينة بفريق عمل يتضمن 300 من الخبراء والفنيين والمختصّين.

وأضافت الشركة أن نطاق هذه العقود يشمل خدمات إدارة الموارد البشرية، وتعهيد القوى العاملة، وخدمات الإدارة والتنسيق والتوجيه ضمن الأجنحة المعنية، وخدمات التنظيف، والخدمات الأمنية واللوجستية.

وقال رئيس مجلس إدارة «شركة الاتحاد العقارية»، الشركة الأم لـ«سيرفيو»، خليفة حسن الحمادي، إن «فوز (سيرفيو) بهذه العقود، مؤشر جديد يعكس ريادة الشركة في قطاع إدارة المرافق، ويؤكد الثقة المتنامية بالخبرات الفنية والكفاءات التخصصية لفرق عملنا».

وأضاف: «ستتيح هذه العقود للشركة تعزيز حضورها وتنافسيتها، وإبراز تميزها في توفير الحلول المتكاملة، وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة في إدارة المنشآت والمرافق».

وأكد الحمادي المضي قُدماً في تنفيذ هذه العقود وفق أفضل الممارسات العالمية، وأحدث المنهجيات المعمول به في هذا المجال، بما يعكس سُمعة الشركة ومكانتنا المتميزة محلياً وإقليمياً.

وتابع: «سنسخر إمكاناتنا وخبراتنا لتجاوز توقعات المتعاملين الدوليين المشاركين في (إكسبو 2020 دبي)، وكلنا ثقة بقدرة كوادرنا وكفاءاتنا على إنجاز العمل، وفق أعلى معايير الجودة، بما يتناسب مع مستوى هذا الحدث العالمي المرتقب».

بدوره، قال المدير العام لشركة «سيرفيو»، غاري ريدر: «سنعمل على تحقيق القيمة المضافة للأجنحة التي سنزوّدها بخدماتنا بموجب هذه العقود، وتعزيز تجربة زوّار الأجنحة، والإسهام في تحقيق الاستفادة المُثلى للمتعاملين، خلال مشاركتهم في فعاليات هذه المنصة العالمية، مرتكزين على تقنياتنا الحديثة ومنهجياتنا المتكاملة، وخبراتنا على مدى أكثر من ثلاثة عقود».



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