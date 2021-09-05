«دبي لتنمية الاستثمار» تدعم مشروع مراكز بيانات «أمازون ويب سيرفسز»

المصدر: دبي . الإمارات اليوم

رحّبت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، بإعلان شركة «أمازون ويب سيرفسز» AWS عن خططها لافتتاح مراكز بيانات في دولة الإمارات، خلال النصف الأول من عام 2022، حيث ستتألف منطقة «أمازون ويب سيرفسز» في الشرق الأوسط (الإمارات) من ثلاثة مراكز خاصة بمراكز البيانات.

ويأتي الإعلان استكمالاً للزخم الذي يشهده قطاع التقنيات السحابية في الشرق الأوسط، عبر تمكين المتعاملين من استخدام التطبيقات وتخزين البيانات محلياً، إذ تسهم هذه الخطوة في منح المؤسسات إمكانية الاستفادة من الخدمات والتقنيات السحابية المتطورة لدعم الابتكار، بما في ذلك خاصيات الحوسبة والتخزين والشبكات، وقواعد البيانات، وإمكانات التحليل والذكاء الاصطناعي، وتعلّم الآلات، و«إنترنت الأشياء»، وخدمات الأجهزة المحمولة.

وتحظى الخطوة بالدعم بفضل تركيز دولة الإمارات على تشجيع الابتكار التقني، ما يجعلها مركزاً عالمياً لروّاد الأعمال والحكومات الإلكترونية والشركات الدولية.

وجهة للأعمال

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، فهد القرقاوي: «يسهّل موقعنا الاستراتيجي الاتصال الرقمي حول العالم، من حيث السرعة والأمان وجاهزية البنية التحتية».

وأضاف أن خطط «أمازون ويب سيرفسز» للتوسع في دولة الإمارات، تمثل شهادة على بيئة النمو الإيجابي لدينا، وقدرتنا على استقطاب الاستثمارات الاستراتيجية، وذلك في إطار التعاون المستمر على مدار سنوات عدة.

وأوضح أن «دبي لتنمية الاستثمار» عملت على تقديم الدعم لـ«أمازون ويب سيرفسز»، منذ أول استثمار لها في مكتبها لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي افتتحته في دبي في ديسمبر 2016، لافتاً إلى أن خطط افتتاح مراكز البيانات الجديدة في دولة الإمارات العام المقبل، تشكل استمراراً لهذه العلاقة، وبداية مرحلة جديدة في رحلة من التميّز، التي شهدت مسبقاً افتتاح موقعين للتواصل المباشر «أمازون ويب سيرفسز دايركت كونكت»، وموقعين لخدمات «كلاود فرونت» في دولة الإمارات.

وتابع: «توفر منظومة التحوّل الرقمي التي تحظى برعاية ودعم قيادتنا، منصّة فاعلة لاستمرار النمو الاقتصادي وتسريعه من خلال الابتكار، الأمر الذي جعل من دبي ودولة الإمارات وجهة مهمة لروّاد الأعمال والحكومات والشركات على السواء».

بدوره، قال مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لدى «أمازون ويب سيرفيسز» وعضو المجلس الاستشاري لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، فينود كريشنان: «نتطلع قدماً إلى إطلاق البنية التحتية السحابية لـAWS في الإمارات في النصف الأول من العام المقبل، لتستفيد منها المؤسسات من جميع الأحجام على المستويين المحلي والإقليمي».

وأضاف: «تشكل مراكز البيانات القادمة إضافة جديدة لاستثمارات (أمازون ويب سيرفيسز) في دولة الإمارات، كما أنها تدعم جهود الدولة لتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً مزدهراً للابتكار التكنولوجي، ونسعى إلى تعزيز تعاوننا مع مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، لتمكين الشركات الناشئة والمؤسسات والجهات الحكومية من الاستفادة من الإمكانات الكاملة التي توفرها تكنولوجيا AWS السحابية».

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