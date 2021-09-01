"طيران الإمارات" تطلب من جميع موظفيها العودة للعمل من المكاتب

المصدر: أزاد عيشو_دبي

قالت مجموعة طيران الإمارات إنه ينبغي على جميع موظفي الشركة في دبي العودة للعمل من المكاتب بحلول 12 سبمتبر الجاري.

وذكرت المجموعة في مذكرة داخلية موجهة للموظفين، أن التكيف على العمل عن بعد خلال الجائحة أسهم بشكل كبير في سلامة واستقرار العمليات، مضيفة أنها تحتاج الآن عودة جميع الموظفين إلى المكاتب حتى تكون جاهزة للتعامل مع المرحلة المقبلة.

وأضافت المجموعة في المذكرة أنها تتجه إلى مرحلة من التعافي السريع.

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