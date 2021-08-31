«الاقتصاد»: 12.18 ألف علامة تجارية جديدة في الدولة منذ بداية 2021

المصدر: عبير عبدالحليم ■ أبوظبي

كشفت وزارة الاقتصاد عن تسجيل 12 ألفاً و188 علامة تجارية جديدة في دولة الإمارات منذ بداية العام الجاري 2021 وحتى يوم أمس، وسط تنوع كبير في العلامات المسجلة من جانب شركات محلية وأجنبية، نتيجة تنامي جاذبية الدولة كمركز استثماري وتجاري في المنطقة والعالم.

وأوضحت الاقتصاد في تقرير لها أمس، أنه تم تسجيل 2588 علامة تجارية جديدة في أغسطس الماضي وحده، مسجلاً أكبر نمو شهري في العلامات الجديدة المسجلة منذ 18 شهراً وبدء جائحة «كوفيدـ19»، ما يؤكد تعافي الاقتصاد بخطوات متسارعة، ودعم مكانة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي للاستثمار والتجارة.

وأضافت أن العلامات التجارية المسجلة شملت قطاعات ومجالات مختلفة بعضها سلعي، والآخر خدمي، كما شمل شركات محلية وشركات إقليمية وعالمية كبرى.

بدورها، تنوعت العلامات المسجلة خلال أغسطس 2021 مع تركزها في مجالات مهمة مثل التكنولوجيا، والأدوية، وتجارة الجملة والتجزئة، والمطاعم، والتطوير والاستثمار العقاري، والسيارات، فضلاً عن الاتصالات، والخدمات المالية، والصناعات، لاسيما المعدنية والألمنيوم، والمصارف، والإلكترونيات، وخدمات إدارة الأصول، والملابس، والمقاولات.

ويدعم هذا النشاط في العلامات التجارية مكانة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي لكبرى الشركات التي تتخذ من الدولة مقراً لها، لتقوم بالتصنيع والتصدير إلى دول العالم.

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